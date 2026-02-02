Juan Alberto Mateyko salió a bancar a Julio Iglesias y aseguró que le destruyeron su carrera tras las denuncias

El conductor se refirió a las denuncias que recibió el cantante Iglesias por parte de dos exempleadas.

Julio Iglesias quedó en el centro de la polémica con denuncias por acoso y agresión sexual hechas por algunas exempleadas que alegan haber sufrido “distintas formas de violencia: sexual, psicológica, física y económica” cuando desarrollaban sus trabajos en los domicilios del cantante en República Dominicana y Bahamas. Las situaciones habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021.

Presente en el piso durante el programa de Mirtha Legrand , Juan Alberto Mateyko fue consultado sobre la situación que atraviesa el cantante: “Es un tema muy difícil, muy complejo. Yo le dejé un mensaje. No puedo ser tan necio de decir, ‘ah bueno, ahora le pasó esto y ahora me lavo las manos, no lo conozco’. Es mentira, lo conozco y muy bien”.

El conductor que alegó que hace más de 50 años conoce al cantante reveló que fue a quien más entrevistó en su experiencia en los medios: “Yo he viajado mucho con Julio, he ido a Punta Cana… pero hace cuatro años bajó la cortina y no quiso hablar con nadie”.

Mateyko-Julio Iglesias

“Hace dos años, me dejó un mensaje diciendo que me echaba de menos pero que estaba concentrado en el libro de su vida, que iba a sacar por Netflix”, contó.

Por otra parte insistió en que no tiene precisiones sobre las denuncias que recibió Iglesias: "Pero te doy mi palabra de honor que no sé absolutamente nada y quiero que todo esto, por el bien de todos, se esclarezca, como él mismo lo está pidiendo, a través de la justicia".

“Susana salió a defenderlo y dijo que era un caballero”, sumó en su relato.

El descargo de Julio Iglesias en las redes

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", comienza el comunicado.

Y agrega: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

"No puedo olvidarme de tantas y tantas personas querídisimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", concluyó.