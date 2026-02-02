El llanto de Camila Bordonaba por los incendios en la Patagonia y el pedido que hizo

La actriz que brilló en Rebelde Wey lanzó un emotivo video con un mensaje especial por la situación que atraviesa la Patagonia.

Camila Bordonaba , ex actriz en la reconocida serie Rebelde Wey, explotó en las redes sociales mostrando su parte más emocional a través de un video donde se mostró totalmente conmovida por los incendios que azotan a la Patagonia argentina y aún no pueden ser apagados por los bomberos que llevan adelante un arduo operativo.

A través de las redes sociales, la actriz que está viviendo en la Patagonia se expresó sobre la situación: “Así se ve hoy el lugar donde hace un año nos sacamos las fotos con Agus. Así se vive desde hace unos años el verano en la Patagonia. Ya sabemos cómo podemos ayudar. Sabemos que la salida es colectiva. Sabemos dónde poner la energía. Sabemos lo que es importante. Aprendimos muchas cosas",

Luego, sumó: “Aprendimos muchas cosas. Gracias a la gente que está ahí poniendo el cuerpo, a los brigadistas, a las brigadistas, los que se quedan en el pueblo, las escuelas abiertas, las donaciones desde afuera”.

En el cierre de su relato apuntó: “Duele. Entristece. No se entiende. Pero acá seguimos: acompañando este bosque que tanto nos da, acompañando estas montañas, a estos animales, a las personas que lo habitan. Solo tenemos eso. Solo nos tenemos. Y en esa estamos. Gracias",

Cazzu, María Becerra y Emilia Mernes donaron motobombas para combatir los incendios en Chubut

La Patagonia del territorio argentino sigue sufriendo uno de los eventos más tristes que puede ocurrir como el incendio de más de 45 mil hectáreas, en las cuales fueron afectadas viviendas, infraestructuras y zonas protegidas, en zonas como la comarca andina y el Parque Nacional Los Alerces, de Chubut.

Si bien desde el gobierno nacional destinaron 100 mil millones de pesos para fortalecer a los bomberos en el marco de los desastres que ocurren en el sur y trabajan más de 500 brigadistas, la situación aún no fue contralada en su totalidad y genera fuerte preocupación.

Tanto es así que distintas personalidades del mundo artístico decidieron aportar dinero en las últimas horas para generar una colecta y comprar herramientas con las que los bomberos puedan combatir el fuego ante la desesperación de las personas que viven en los terrenos afectados. Ante este contexto, Marianela Saavedra, una entrerriana que vive en Paraje Entre Ríos, Chubut lanzó una importante colecta en las redes sociales donde distintos cantantes de la música argentina decidieron aportar para la causa.

El objetivo de Marianela fue claro: conseguir 10 motobombas y 30 mochilas de agua. Con la colecta circulando por las redes sociales, la autora de la iniciativa recibió ayuda de distintas personalidades como la cantante Cazzu que se comunicó con ella y colaboró con dinero. "Esto se desmadró para bien. Las mujeres del arte llegaron”, dijo Marianela.

Sumado a la donación de dinero, fue la propia cantante que se acercó al comercio dedicado a vender puntualmente productos para la labor de los bomberos. Al ver la generosidad que mostró, otras figuras como LuckRa, La Joaqui, María Becerra, Emilia Mernes y Khea se sumaron con distintos aportes.

