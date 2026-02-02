Qué le pasa a Matías Alé que preocupa a su entorno

El mediático reveló un problema de salud que lo mantiene preocupado y le cambió la vida.

Matías Alé sorprendió con una revelación en el programa televisivo de Juana Viale por la pantalla de El Trece sobre su estado de salud que lo mantiene preocupado y le generó un cambio en su vida que todavía está procesando. Según contó sufre Tinnitus, un trastorno en la audición por los que se perciben sonidos (zumbidos, pitidos, entre otros) sin que existan externamente.

“ Es desesperante . Nunca había tenido ningún problema. Tenía una congestión, como un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más ", contó sobre cómo fue el contexto cuando detectó el trastorno que afecta a un 15% de la población.

S egún reveló se pudo operar en marzo de 2025 para combatir esta situación: "Para compensar la gravedad del tímpano. Empecé a hacer varios tratamientos. Me tengo que volver a operar en marzo de este año", reveló el mediático. Por su parte, la conductora sumó información sobre la enfermedad: “No es algo de audición, sino que es algo cerebral. De la corteza cerebral”.

Alé y el deseo de ser padres

"Me gustaría que sea para mis 50, en 2027, me encantaría. Sobre todo, para que cuando llegue una nena, cuando tenga que bailar el vals, todavía pueda", dijo sobre las intenciones de tener un hijo fruto de la relación con Martina Vignolo, con quien contrajo matrimonio.

"Uno de los motivos por el que decidimos venirnos a vivir a Mar del Plata es agrandar la familia. Así como yo aprendí a andar en bicicleta acá, a caminar, me encantaría que si viene un hijo, haga su vida acá", contó.