Cuánto gastó Luciano Castro en el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz confirmó su separación pese a los intentos de Castro de reconquistarla aun con un pasacalles pidiéndole perdón.

Con tal de recuperar el amor de Griselda Siciliani, Luciano Castro hace lo que sea, menos ser fiel. Con la viralización del pasacalle que colocó frente al domicilio de la actriz con un mensaje de reconciliación trascendió el gasto que tuvo el actor para recomponer su relación ya terminada.

Pese a que en Ciudad de Buenos Aires está prohibido el pasacalle , Castro fue contra la ley y desembolsilló un dinero que mucho no sirvió ya que la propia Siciliani confirmó posteriormente la separación.

En cuanto al gasto que tuvo Luciano, según Angie Balbiani, quien reveló el valor no fue demasiado (o sí). “ Me puse a buscar los precios, porque algunos decían que costaba 500 mil pesos, pero cuesta 100 mil pesos, mas o menos” , reveló la periodista en Puro Show (El Trece).

Por su parte, Ignacio “Nacho” Rivarola contó que el pasacalle lo mandó a hacer hace ya varias semanas cuando explotó la información sobre el encuentro de Castro con la camarera danesa en un bar de España mientras él hacía su gira por el viejo continente.

Separados

Griselda Siciliani confirmó finalmente y después de semanas de especulación la separación con Luciano Castro. Fue Pochi la encargada de leer en el programa las palabras de la actriz.

“Estoy separada hace varias semanas, asi que ya está. Abrazo”, leyó la panelista un mensaje enviado por la actriz cuando quiso saber sobre los encuentros de Castro con otras mujeres en las últimas semanas.

“Griselda sabía muchas de las cosas que hace Luciano. A ella lo que le jode es la exposición pública, los memes, la burla. Obviamente que no le gusta, pero le molesta eso”, sumó Fernánda Iglesias.