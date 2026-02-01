Espectáculos La Mañana Flor Vigna Flor Vigna fustigó a sus haters tras su canción de 53 segundos: "Le está yendo bien al tema"

La cantante celebró el éxito del sencillo "más corto del mundo", que además está dirigido a su expareja Luciano Castro.







Flor Vigna enfrentó públicamente las críticas que recibió tras el lanzamiento de su nueva canción titulada “La vara está baja”, la cual generó debate por su corta duración de solo 53 segundos. A través de un video en sus redes sociales, la artista celebró la recepción del tema y aclaró que las decisiones estéticas y de producción fueron parte de una estrategia deliberada. “Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, expresó con humor al inicio de su descargo.

Flor Vigna explicó por qué la canción dura tan poco La cantante agradeció el apoyo de sus seguidores más antiguos y de aquellos que se sumaron recientemente a su propuesta musical, antes de profundizar en los conceptos de marketing que aplicó. La ex Combate explicó que la estructura del videoclip busca captar la atención en un contexto de consumo digital donde la inmediatez es la norma para los usuarios de plataformas. “Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”, señaló.

Respecto a la iniciativa visual, la intérprete de pop urbano detalló que cada escena fue diseñada para funcionar como un estímulo constante que retenga al espectador durante el breve tiempo que dura la pieza. Además, reveló que consultó con su distribuidora sobre la viabilidad de publicar una canción de menos de un minuto, recibiendo una respuesta que la motivó a continuar con su visión. "Me dijeron que no había ningún problema con la duración. Y me dijeron que era la primera canción en el mundo que duraba eso", explicó sobre la consulta técnica.