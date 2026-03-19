Espectáculos La Mañana Lissa Vera Lissa Vera se sacó una foto con Victoria Villarruel y no descartó acompañarla políticamente

Lissa Vera, histórica cantante de Bandana, sorprendió en sus redes sociales con una foto publicada en su cuenta oficial junto a la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, en un encuentro que se hizo desear para la cantante debido a su interés por que se concrete ese encuentro.

Una vez compartida en su cuenta, la foto se viralizó y recibió un sinfín de opiniones por hacer público el encuentro con una figura política. Luego de la reunión, la cantante contó cómo fue el en encuentro: "Siempre la quise conocer. Fui a buscar la foto hasta que me recibieron. Compartímos ciertos valores, le gusta Ricardo Iorio como a mi, y además teniendo un padre que fue combatiente en Malvinas me parece que compartimos muchas cosas. Me puso contenta conocerla", dijo en diálogo con Radio con Vos.

Sumado a esto, dijo: "La quería conocer. La verdad es que admiro su impronta, carácter, se nota que es una mujer fuerte y en muchos aspectos me siento identificada con ella. Era alguien a quien tenía que conocer en persona".