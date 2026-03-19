Lissa Vera se sacó una foto con Victoria Villarruel y no descartó acompañarla políticamente
La cantante de Bandana sorprendió al compartir imágenes de un encuentro con la vicepresidenta de la Nación. Qué dijo tras la reunión.
Lissa Vera, histórica cantante de Bandana, sorprendió en sus redes sociales con una foto publicada en su cuenta oficial junto a la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, en un encuentro que se hizo desear para la cantante debido a su interés por que se concrete ese encuentro.
Una vez compartida en su cuenta, la foto se viralizó y recibió un sinfín de opiniones por hacer público el encuentro con una figura política. Luego de la reunión, la cantante contó cómo fue el en encuentro: "Siempre la quise conocer. Fui a buscar la foto hasta que me recibieron. Compartímos ciertos valores, le gusta Ricardo Iorio como a mi, y además teniendo un padre que fue combatiente en Malvinas me parece que compartimos muchas cosas. Me puso contenta conocerla", dijo en diálogo con Radio con Vos.
Sumado a esto, dijo: "La quería conocer. La verdad es que admiro su impronta, carácter, se nota que es una mujer fuerte y en muchos aspectos me siento identificada con ella. Era alguien a quien tenía que conocer en persona".
"Antes que Bandana soy una ciudadana argentina, eso tengámoslo en cuenta. Por otro lado es la vicepresidente de la Nación y es alguien con quien a uno le encantaría tener una foto. Más allá de la situación o pensamiento político de cada uno, las investiduras son importantes y eso no hay que olvidarlo. Por sobre todo soy argentina, después Bandana".
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