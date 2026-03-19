Fulminaron a Christina Aguilera por un show en México

La cantante estadounidense fue cuestionada en las redes sociales por una actuación que no convenció a los fanáticos.

Christina Aguilera fue el blanco de críticas tras un show en México que duró menos de una hora y no terminó de contentar a sus fanáticos debido a que fue un repertorio similar al presentado en el festival Tecate Emblema 2024 u otro sho que dio en la Feria Aguascaliente en ese mismo año.

Más allá de esta situación que no cayó bien en los espectadores, tampoco gustó el precio de las entradas debido a que los valores de las entradas alcanzaron los 5,679 pesos mexicanos. Más allá que desde el principio los fanáticos no estaban de acuerdo con las condiciones, el malestar se profundizó cuando Aguilera tuvo un desempeño donde en partes de su show agradeció a Nuevo México, un estado de Estados Unidos,

"Por eso Britney siempre será mejor", "Hay unos más migajeros…", "el escenario es como ese fraude que hicieron de la Experiencia de Willy Wonka en Glasgow", "Que mierda, hasta en una feria dan espectáculos más decentes y de valor", "Yo pediría un reembolso", "que tomadota de pelo les dio Christina Aguilera a sus fans”, “wey se sabía que Christina Aguilera iba a dar el mismo show mediocre con tres canciones que trae desde 2010 y sin cantarlas completas jajaja, ¿de qué se espantan?”

dijeron algunos de los usuarios en las redes sociales.

Christina Aguilera méxico

El repertorio de Christina Aguilera en México

Intro

Dirrty

Can’t Hold Us Down

Fighter

Genie in a Bottle

What a Girl Wants

Bionic

Vanity (versión acortada)

Santo

Falsas esperanzas

Pero me acuerdo de ti (cover de Lourdes Robles)

Ain’t No Other Man

Show Me How You Burlesque

Express

Lady Marmalade (cover de The Eleventh Hour)

Beautiful

Feel This Moment (cover de Pitbull, versión acortada)

Let There Be Love (versión acortada)

Todo mal: Tini Stoessel y qué otras famosas dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes

Tini Stoessel y Emilia Mernes mantenían una linda relación de cercanía que generaba buenas sensaciones enlos fanáticos de ambas partes, pero sin embargo esa situación habría cambiado y ahora entre ambas artistas estaría todo mal. Todo quedó expuesto con un gesto público de Tini que no pasó desapercibido.

Los fandom detectaron que la pareja de Rodrigo De Paul dejó de seguir en su cuenta de Instagram a Emilia, lo que da muestra de que algo cambió debido a que las redes sociales son un canal donde los usuarios expresan sus ideas. Los rumores de una pelea por internas que se habrían generado por robo de bailarines siguen tomando fuerza en la escena artística.

Según se puede ver, fue Stoessel quien dejó de seguir a Emilia pero no al revés: la novia de Duki continúa siguiéndola desde su cuenta personal. Ante esta situación, y al entender que cambiaron las cosas entre ambas, las redes sociales estallaron y se hicieron eco de lo sucedido.

Emilia Mernes Tini follow

Ambas llegaron a compartir escenario y colaboraciones como la canción "Blackout", como también compartieron el proyecto "Los del Espacio" con otros artistas. A su vez a esta situación se le pliega María Becerra, quien se mostró más apegada a Tini diciendo que es una de sus mejores amigas y también habría dejado de seguir a Emilia.

Hasta el momento ninguna de las protagonistas del escándalo se expresó sobre este intercambio.