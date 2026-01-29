Flor Vigna: nuevo tema y remera alusiva a Luciano Castro

Flor Vigna publicó su nueva canción. Sin embargo, la publicidad de la misma en su cuenta de Instagram desató una ola de reacciones y especulaciones. La artista eligió la red social para anunciar el lanzamiento de su nuevo videoclip , correspondiente al tema “La vara está baja”.

El verdadero impacto surgió a partir del texto que acompañó la publicación, donde compartió reflexiones íntimas y referencias directas a vivencias personales que, para muchos, apuntan sin rodeos a Luciano Castro . En el mensaje, Flor escribió: “Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Pero después de tantas mentiras, manipulación y frases como ‘si te vas, me mato’ o ‘tirate un tiro en el paladar’ hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre”.

A lo largo del posteo, la artista dejó entrever que el destinatario de varios de sus comentarios era Castro, su expareja, quien se volvió su destinatario favorito e inspiración para sus últimas canciones. La frase “hay algo que se rompe para siempre” se enlaza con la crisis y posterior separación.

image

El texto publicado por Flor Vigna alude a situaciones de manipulación emocional y a expresiones que habrían tenido lugar en el marco de su relación. “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón. Volviendo cada vez que volvés a ser feliz… Hablándote al oído como pensamiento intrusivo… diciendo ¿y si otra vez nos están mintiendo?”, escribió, dando cuenta del impacto que estos episodios tuvieron en su confianza y en su forma de vincularse.

El nuevo material de Flor Vigna

Flor Vigna ya había anticipado la relación entre su nueva producción musical y los hechos de su vida privada. Semanas atrás, había compartido un posteo “sugerente” en el que aludía al actor y a los audios que se viralizaron en los medios, donde el actor se comunicaba con Sarah Borrell utilizando una tonada madrileña. De este modo, la publicación de la artista se inscribe en una secuencia de mensajes con guiños y referencias directas al proceso de ruptura y la exposición mediática que la siguió.

Lejos de limitarse a exponer el dolor, Vigna volcó en su posteo una mirada sobre el proceso de sanación y aprendizaje. “Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente… Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje, En conciencia. Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción. ¡De subir la vara con vos! De aprender a amarte mejor”.

image

La publicación de Flor Vigna se convirtió rápidamente en un tema de conversación entre sus seguidores. Los usuarios interpretaron el posteo como una toma de posición ante la exposición mediática de su ruptura y frente a las versiones y rumores que circularon sobre los motivos de la separación.

La frase en la remera, “Guapa sí, tarada no”, alusivo al “Hola, guapa” con el que el galán saludaba a la joven danesa radicada en España, sintetiza el espíritu del mensaje: una reivindicación de autoestima y de límites claros ante situaciones de manipulación o maltrato.