Obra de la Avenida Mosconi: comienza la etapa en los puentes Cipolletti-Neuquén, ¿cómo será la circulación?

La Municipalidad presentó una instancia clave de la obra más ambiciosa de la historia de la ciudad. Unos 70 mil vehículos en hora pico por el sector.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la Gran Avenida en el sector de los puentes carreteros que conectan la ciudad con Cipolletti, uno de los accesos más transitados del área metropolitana. En este punto estratégico, por donde en hora pico circulan más de 70.000 vehículos , se inicia una intervención clave que reorganiza el ingreso y egreso de la ciudad como parte de una obra estructural que resuelve problemas históricos de movilidad y drenaje.

El tramo, de aproximadamente 600 metros hasta calle Leales, incorpora una solución central para el funcionamiento del corredor. “Van a tener una intervención que comienza el día de hoy, de hecho ya hemos comenzado. Esto consiste en dos viaductos que elevan la entrada y salida en Neuquén para permitir debajo de ellos el cruce transversal”, explicó la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno . Esta configuración permitirá vincular calles como Alderete y Lázaro Martín sin interferir con el tránsito principal.

La intervención fue planificada para sostener la circulación durante todo el proceso. “El tránsito no está interrumpido, esto es muy importante”, señaló la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini . En esa línea, remarcó: “Por las longitudinales se fluye sin ningún tipo de problema”, en referencia al funcionamiento del corredor mientras avanzan los trabajos.

La funcionaria señaló que “dentro de muy poco los ciudadanos neuquinos vamos a tener la oportunidad de ver los caños que van a ir en estos pluviales y ahí vamos a tomar dimensión de lo que significa esta obra para la ciudad”.

SFP Obra ampliacion mosconi mutritrocha ruta (7) Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, explicó que “se tomó la decisión no solo ir de Linares a Gatica, porque si no iba a quedar como una obra inconclusa, sino de avanzar con esta obra que es comunicación del puente de Cipolletti y Neuquén hasta Linares con un viaducto para que los cruces pasen por debajo y eso le va a dar dinamismo al ingreso de vehículos a la ciudad”.

Desde el Concejo Deliberante, la presidenta Claudia Argumero destacó el acompañamiento de vecinos y comerciantes: “Agradecer a cada frentista, a cada comerciante por esta atención, por este acompañamiento en esta obra tan importante que es para la ciudad de Neuquén”. También señaló el impacto porque “no solamente va a ser un caso de conectividad, sino también vamos a terminar con el terraplén que cada vez que llueve nos junta mucha agua, va a ser realmente una gran solución para todos los vecinos de la ciudad de Neuquén”.

SFP Presentan nevo acceso a neuquen puente carretero (5) Sebastián Fariña Petersen

Marcela Ferrada, presidenta de la vecinal de Mariano Moreno, sostuvo: “Estamos a la expectativa de lo que va sucediendo con la obra. Se está trabajando muy rápido y eso a nosotros nos pone muy contentos”. Luego recalcó que “como vecinos estamos acompañando lo que se hace y llevando la información a todos a medida que avanzan los trabajos”.

Pasqualini remarcó la escala metropolitana de la obra al señalar que “somos una ciudad metropolitana que de día somos 800 mil habitantes, tenemos una circulación de día de 230.000 vehículos y de noche somos 350.000”.

Además, subrayó que “esta es la ciudad que tenemos, que no va a modificar esos números, hay un incremento de vehículos del 6% mensual, eso también lo tenemos que tener en cuenta y estas obras que se vienen realizando, obras importantes desde el punto de vista de seguridad por sus pluviales, también estos viaductos, estos puentes que permiten que fluya el tránsito por debajo, vienen a resolver este problema de la cantidad de vehículos”.

SFP Obra ampliacion mosconi mutritrocha ruta (5) Sebastián Fariña Petersen

Cómo es el nuevo esquema de circulación en la zona de los puentes carreteros

El proyecto prevé un plazo de ejecución de un año para este tramo y fue diseñado para mantener siempre dos carriles de circulación por sentido, garantizando la fluidez del tránsito durante toda la obra. En toda la zona de intervención la velocidad máxima será de 20 km/h, en un corredor que concentra más de 150.000 vehículos diarios.

Los desvíos comenzarán el sábado 28, una vez finalizadas las tareas de pavimentación en las calles alternativas previstas para sostener la circulación en el sector.

SFP Presentan nevo acceso a neuquen puente carretero (2) Sebastián Fariña Petersen

Durante los primeros 60 días, los trabajos se concentran en la colectora en sentido Neuquén–Cipolletti. En ese período se implementa un esquema de desvíos organizado: los vehículos deben desviar por calle Aguado, continuar por Lázaro Martín y retomar el acceso al puente.

Bruno aclaró que “lo que es la circulación Cipolletti-Neuquén no se va a ver interrumpida, sigue en forma normal”.

En este esquema, además del desvío por Aguado y Lázaro Martín, se habilitan alternativas por Río Uruguay y Lules para sostener la conectividad hasta calle Leales, mientras que quienes necesiten retomar hacia Cipolletti desde Alderete deberán hacerlo a través de Carmen de Patagones.

Para acompañar este esquema, el municipio intervino previamente las calles alternativas. “Hemos pavimentado todo ese sector”, explicó la funcionaria, en referencia a las mejoras realizadas en calles como Lules, Lázaro Martín y Río Uruguay, junto con la adecuación de los tiempos semafóricos para sostener la fluidez.

SFP Presentan nevo acceso a neuquen puente carretero (6) Sebastián Fariña Petersen

La intervención se ejecuta en etapas planificadas y con trabajos durante las 24 horas, permitiendo sostener la circulación, la actividad económica y la conectividad mientras se consolida una infraestructura que ordena el crecimiento y mejora la vida cotidiana en la ciudad.

Además, se implementaron medidas para acompañar la actividad económica y la dinámica cotidiana en la zona. Por esto se dispuso la eximición del pago de la licencia comercial para 180 comercios frentistas durante el desarrollo de la obra.

También se amplió a dos horas el estacionamiento medido en el cuadrante comprendido entre Alcorta–Perito Moreno, Chile–Montevideo, Leguizamón y Tierra del Fuego, con el objetivo de mejorar la rotación vehicular.

En paralelo, el sistema de transporte público adaptó sus recorridos para garantizar la conectividad. La línea 14 se desvía en Alcorta hacia Don Bosco, cruza la Gran Avenida y continúa hasta Chile para retomar su recorrido habitual por Leguizamón. La línea 15 realiza el cruce por Chubut en lugar de Tierra del Fuego y luego retoma por calle Libertad. En tanto, la línea 25 baja por Chubut, continúa por Libertad y vuelve a su traza habitual en Tierra del Fuego, manteniendo el servicio en todo el sector.