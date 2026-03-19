Despidos sin aviso en Deportes: ATE denuncia irregularidades y analiza un paro por tiempo indeterminado

Trabajadores aseguran que fueron desvinculados sin notificación previa. ATE convocó a una asamblea y no descarta medidas de fuerza.

Una fuerte denuncia por despidos sin previo aviso sacude a la Secretaría de Deportes , donde trabajadores aseguran haber sido desvinculados de manera repentina y sin ningún tipo de comunicación formal. Desde el gremio ATE advierten sobre un escenario de conflictividad creciente y evalúan medidas de fuerza.

Según explicó a LM Neuquén Mario Sepúlveda, secretario de Acción Política de ATE, la situación salió a la luz a comienzos de esta semana, cuando varios empleados se presentaron a cumplir sus tareas habituales y se encontraron con que no podían registrar su ingreso.

“ Los compañeros no pudieron fichar en el reloj y cuando fueron a Recursos Humanos les informaron que estaban desvinculados ”, relató el dirigente gremial. La situación, aseguró, se dio sin ningún tipo de aviso previo ni notificación formal.

En ese sentido, Sepúlveda calificó el procedimiento como “violento” y cuestionó las formas adoptadas por las autoridades. “Generalmente hay instancias previas, algún tipo de comunicación o notificación. Acá directamente se les impidió el ingreso y se les dijo que no vuelvan”, señaló.

De acuerdo al gremio, los trabajadores afectados cuentan con una extensa trayectoria dentro del organismo, en algunos casos con más de una década de servicio. “Hay compañeros con 10, 11, 12 y hasta 15 años de antigüedad que hoy se quedaron sin su fuente laboral”, indicó.

marcha ate 27 de febrero

Además, aclaró que no se trata de cargos políticos jerárquicos sino de empleados que cumplían funciones operativas y administrativas. “Realizaban tareas habituales, mantenimiento, trabajo administrativo. No son directores ni funcionarios que cambian con una gestión”, sostuvo.

Sepúlveda cuestionó también la figura contractual bajo la cual se encontraban estos trabajadores, a la que definió como una “planta encubierta”. Según explicó, se trata de empleados que cumplen tareas permanentes pero sin estabilidad laboral plena.

Denuncias por maltrato laboral

El dirigente de ATE aseguró que los despidos se dan en un contexto más amplio de conflictividad dentro del área. “Hace tiempo venimos denunciando situaciones de maltrato, falta de entrega de elementos de protección y manejo discrecional de las categorías salariales”, afirmó.

En la misma línea, señaló que existen irregularidades en el pago de adicionales. “No se están pagando horas extra ni recargos. Muchas veces ofrecen francos compensatorios en lugar de abonar lo que corresponde”, indicó.

También advirtió sobre situaciones de violencia laboral en sectores sensibles como el área de discapacidad. “Hay compañeros que trabajan con actividades vinculadas al deporte y también están sufriendo este tipo de situaciones”, agregó.

Uno de los puntos que más preocupa al gremio es la falta de diálogo con las autoridades. Según indicó Sepúlveda, hasta el momento no hubo ningún tipo de comunicación oficial que explique los motivos de las desvinculaciones.

“No tenemos respuestas. Intentamos comunicarnos por distintos medios, pero no atienden los teléfonos ni contestan los mensajes”, afirmó.

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Asamblea y posibles medidas

Frente a este escenario, ATE convocó a una asamblea de trabajadores para definir los pasos a seguir. El encuentro se realizó durante la mañana y, según anticiparon, no se descarta la implementación de un paro por tiempo indeterminado.

“Lo más probable es que resolvamos una medida de fuerza con manifestación en el área”, adelantó Sepúlveda. Además, indicó que podrían impulsar movilizaciones hacia Casa de Gobierno u otros organismos.

“El objetivo es visibilizar lo que está pasando y lograr una respuesta. No nos dejan otra herramienta que avanzar con medidas”, sostuvo.

El gremio enmarca esta situación en un contexto más amplio de cambios en el ámbito laboral. “Esto se vincula con lo que está pasando a nivel nacional, con reformas que tienden a flexibilizar las condiciones de trabajo”, opinó el dirigente.

Mientras tanto, los trabajadores afectados continúan sin certezas sobre su situación laboral y a la espera de definiciones oficiales.