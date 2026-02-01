El gesto desesperado de Luciano Castro para intentar reconciliarse con Griselda Siciliani

Un llamativo pasacalles instalado frente al domicilio de Griselda Siciliani sorprendió a los vecinos y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El cartel, que contiene una declaración romántica firmada con el nombre del actor, fue interpretado como una estrategia pública de Luciano Castro para recuperar la relación. “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho, Luciano” , reza el mensaje que fue difundido por las cuentas oficiales de los principales programas de espectáculos.

Este gesto ocurre apenas 24 horas después de que se oficializara la ruptura definitiva de la pareja tras varios meses de rumores y tensiones acumuladas. Según trascendió, el final del vínculo no se debió exclusivamente a las versiones de infidelidad, sino al impacto que la mirada ajena tuvo en la privacidad de los artistas. “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa” , le habría explicado la actriz a su círculo íntimo.

La panelista Paula Varela detalló que el desgaste emocional provocado por la alta exposición mediática fue el detonante que llevó a la protagonista de Envidiosa a tomar la decisión de separarse. A pesar de los intentos previos del galán por recomponer el noviazgo, la intérprete priorizó su bienestar personal y la necesidad de alejarse del conflicto público permanente que rodeaba al vínculo. “No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió” , confirmaron fuentes cercanas a la artista sobre el motivo del quiebre.

La decisión de Griselda Siciliani sobre el vínculo con Luciano Castro

A pesar de la contundencia del pasacalles y la repercusión en medios, ninguno de los dos involucrados emitió un comunicado oficial para confirmar la autoría del mensaje. El entorno de la actriz sostiene que ella busca mantener un perfil bajo y que su intención es conservar una relación madura con el actor, sin retomar el romance. “Podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre”, fue la promesa que se hicieron al momento de la ruptura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Infama (@infama)

Finalmente, la confirmación de la separación marca el cierre de una de las historias de amor más seguidas durante el último año. Mientras el galán parece apostar a gestos grandilocuentes para buscar el perdón, la postura de Siciliani se mantiene firme en la decisión de transitar este camino de forma independiente. “Si bien ella no quiere hablar públicamente, si la van a buscar, te van a decir que sí, que están separados”, concluyó la información.