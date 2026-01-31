Griselda Siciliani rompió el silencio y contó por qué se separó de Luciano Castro: "No fue por los cuernos"

La actriz, que habló con la periodista Paula Varela, señaló que las infidelidades no fueron el motivo principal de la ruptura.

Griselda Siciliani confirmó ayer su separación definitiva de Luciano Castro tras atravesar varias semanas de intensos rumores y un marcado silencio mediático. La noticia fue ratificada por la periodista Paula Varela , quien mantuvo una charla directa con la actriz para esclarecer los motivos de la ruptura sentimental.

El desgaste emocional provocado por la alta exposición pública resultó ser el factor determinante para poner fin a este noviazgo tan comentado. “No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió” , remarcó la panelista de Intrusos sobre la drástica decisión. Aunque inicialmente trascendieron versiones sobre infidelidades por parte del actor , la protagonista de Envidiosa aclaró que el problema central no fue el engaño en sí mismo, sino el ruido externo generado.

La intérprete prefirió resguardar su intimidad y evitar el constante escrutinio de los programas de espectáculos que afectó la convivencia diaria de la pareja. A pesar de la ruptura, ambos mantienen un vínculo de respeto y planean continuar su relación bajo términos de una amistad cercana y cordial. “No es el cuerno en sí, el verdadero problema fue la hiperexposición” , explicó la cronista tras hablar con la artista.

La situación sumó un nuevo capítulo de tensión en las últimas horas con las declaraciones de Sabrina Rojas, exesposa del galán, quien lanzó comentarios filosos sobre los tiempos de la separación. En ese sentido, la conductora comparó su propia experiencia de 13 años junto al actor con el breve y accidentado romance que mantuvo Griselda durante los últimos meses de 2025.

El comentario filoso de Sabrina Rojas sobre el vínculo trunco

La presentadora, así, ironizó con respecto al proceso de desapego y aseguró que ya no tiene interés alguno en retomar una convivencia amorosa con el padre de sus hijos. “13 años me costó a mí separarme, así que si a Griselda le faltan 13 años más, Dios mío”, disparó Rojas. Por su parte, el apuntado optó por el hermetismo total, delegando la confirmación de la noticia en su círculo íntimo de amigos y en las declaraciones de su ahora expareja.

El entorno de Siciliani asegura que ella no tiene intenciones de brindar entrevistas televisivas para profundizar en los detalles escandalosos que rodearon el final del vínculo. La decisión de dar un paso al costado parece ser irreversible, buscando recuperar la paz mental lejos del ojo público permanente que caracteriza a este tipo de romances. “Si la van a buscar, te van a decir que sí, que están separados”, concluyó la información brindada en América.