El llanto de Luciano Castro tras la infidelidad: “Griselda está enojadísima”

El actor dio una nota a Puro Show y se lamentó el haber sido infiel a Griselda Siciliani en España. Su palabra.

Luciano Castro no la está pasando nada bien y sus últimos días lejos de vivirlos en paz está dolido y apenado por la infidelidad a Griselda Siciliani. El actor dialogó con Puro Show (El Trece) desde Mar del Plata y se sinceró sobre su presente con la actriz con quien mantiene una relación desde el 2023.

El 2026 empezó con el pie izquierdo para Castro que quedó envuelto en un verdadero escándalo cuando se filtraron audios con una española durante su estadía en Europa. Lejos de negarlo, el actor confirmó el encuentro con la mujer en cuestión y pidió disculpas a Siciliani quien, según él, está enojadísima por lo ocurrido.

“ No paro de pensar en Griselda todo el día. Sé que está enojadísima. Me lo dice todo el tiempo, pero no enojadísima de levantar la voz. Enojada porque no la cuide y la expuse”, se sinceró el actor.

En la misma entrevista, Castro reconoció que lo que está atravesando no solo le da “vergüenza” sino “tristeza” y que se siente angustiado por haber “desilusionado” a la persona que más ama.

“Me da vergüenza encontrarme otra vez en este lugar. Pensé que lo había superado, pero hay algo autodestructivo en mi que no lo superé”, dijo sin vueltas mostrándose dolido por la infidelidad.

Cuando el movilero el consultó por la posibilidad de tener una pareja abierta, Castro sin rodeos respondió: “No estamos cerca de tener una pareja abierta. Somos una gran pareja y nuestra relación está basada en otras cosas. Nos molesta la infidelidad y no está consensuado. Lo que sí está hablado es “cuídame y te cuido” y yo no lo hice”.

En otro momento se refirió a sus exparejas, Sabrina Rojas y Flor Vigna, esta última lo tildó de “caca” en un video que subió a las redes sociales. “Me importa únicamente Griselda. Ya sé quiénes son los que me van a dar…”, dijo sobre sus ex y los dichos tras la nueva infidelidad.