Finalmente, Luciano Castro confirmó su separación de Griselda Siciliani

Pía Shaw reveló que tuvo una conversación con el actor en la que le dijo que su relación con la actriz había llegado a su fin.

Luciano Castro atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Y todo se debe a los coletazos de sus infidelidades a Griselda Siciliani , y en un profundo diálogo con Pía Shaw confirmó a su modo que están separados .

“Estoy destrozado. Perdí al amor de mi vida”, le afirmó el actor a la periodista en una conversación en Mar del Plata. La integrante de A la Barbarossa explicó que había encontrado a Luciano con sus hijos, y que debido a la confianza de más de 20 años de conocerse por trabajo el actor se confesó con ella: “Yo me acerqué, estuve en la carpa con él, estuvimos charlando”.

“No quiere ya ni hablar públicamente, no quiere decir nada al respecto. Pero hablé bastante y estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando”, continuó Pía sus impresiones.

image

Otra de las declaraciones de Castro que reprodujo Shaw fue una queja por el escarnio público al que está sometido: “Me mandan a la hoguera”. De esta manera, Pía Shaw mantuvo la discreción sobre la charla franca que mantuvo con Luciano Castro.

Griselda Siciliani salió a hablar en medio de los rumores de ruptura de Luciano Castro

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y los rumores de separación son, sin dudas, el gran escándalo del verano. Una pareja que durante años se mostró sólida y reservada, de pronto quedó expuesta ante millones tras la filtración de audios y mensajes que el actor le envió a Sarah Borrell, una joven a la que conoció durante su estadía en Madrid.

En medio de este clima agitado, la protagonista de Envidiosa fue interceptada por los medios a la salida de una jornada de rodaje de la biopic de Moria Casán. Frente a los cronistas, Griselda fue tajante: “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la de nadie. Entonces, entiendo que podría contestarles las preguntas a ustedes, pero quiero tomar una posición porque no es un tema que yo haya expuesto”. Sin perder la calma, agregó: “No quiero colaborar con la expansión de ese tema, así que si me disculpan… No quiero hablar”.

Embed - Habla GRISELDA SICILIANI en medio del escándalo: "NO ES UN TEMA QUE YO HAYA EXPUESTO"

La insistencia de los periodistas no logró quebrar su postura. Consultada sobre las versiones de ruptura con Castro, Siciliani reafirmó: “No voy a hablar de nada y no voy a colaborar con este tema. No me gustaría aclarar nada, nunca me gustó hacerlo”.

Cuando mencionaron la confirmación de la separación dada por el periodista Ale Castelo, Griselda cerró el tema con una frase categórica: “Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran, lo saben mejor que nadie. Pero, en general, no me gusta ni me molesta cuando salen a hablar porque mantengo mi posición: no hablo de mi intimidad, la de nadie ni opino”.

Al ser consultada específicamente por su opinión sobre los mensajes de Castro a Borrell, fue contundente. “Ya dije que no iba a hablar de nada”, sentenció, reafirmando su decisión de no exponerse ni alimentar la polémica.