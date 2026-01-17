La tensa charla entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Es oficial"

Tras las infidelidades que se le descubrieron al actor, habrían decidido distanciarse geográficamente: ella está grabando la serie de Moria y él se fue a la Costa Atlántica.

El mundo de la farándula está conmocionado tras confirmarse la ruptura definitiva entre Griselda Siciliani y Luciano Castro . La noticia estalló luego de una semana cargada de rumores y testimonios cruzados sobre presuntas infidelidades que habrían desgastado el vínculo: según trascendió en las últimas horas, la actriz decidió ponerle fin al noviazgo tras una charla profunda y definitiva con el galán.

La crisis se precipitó debido a la aparición de diversos testimonios de supuestas amantes del intérprete, lo que generó un clima insostenible para la pareja. El periodista Alejandro Castelo fue el encargado de brindar la primicia en el programa televisivo "A la Tarde", dando detalles precisos. “Hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión“ , reveló el cronista sobre el final.

Aunque la noticia sorprendió a muchos por la intensidad del romance, el entorno de los artistas asegura que no habrá desmentidas oficiales por ahora. La información proviene directamente del círculo más íntimo de los protagonistas, quienes atraviesan este proceso con mucha reserva y angustia. “Estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados”, sentenció el panelista en el ciclo.

El círculo íntimo de Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmó la separación

La decisión de la principal en la serie "Envidiosa" habría sido tajante, impulsada por la necesidad de alejarse del foco mediático que rodea a las constantes acusaciones contra su ahora ex. Fuentes cercanas indican que ella buscó sinceridad total antes de dar el paso final hacia la soltería. “Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro”, advirtió el comunicador sobre la veracidad del hecho.

Actualmente, los actores se encuentran distanciados geográficamente, lo que facilita el proceso de asimilación de la ruptura para ambos protagonistas en este difícil momento. Mientras ella se enfoca en las grabaciones de la serie de Moria Casán en Buenos Aires, él se refugia con sus hijos en la Costa Atlántica. “Se van a tomar un tiempo. Griselda le tuvo que manifestar esto a Luciano”, explicaron en el envío de espectáculos.

En la conversación final, la actriz habría sido muy clara respecto a sus miedos sobre futuras filtraciones de la vida privada de su colega. Ella habría exigido saber la verdad total para no seguir siendo sorprendida por nuevos escándalos mediáticos que afecten su imagen pública. “Griselda le tuvo que pedir que le confiese qué más puede aparecer”, señalaron fuentes allegadas a la reconocida intérprete.

Por qué la ruptura no sería definitiva

Por su parte, Castro estaría atravesando un presente anímico muy complejo, sintiendo el peso de las críticas y el final de su relación más reciente. A pesar del dolor, habría aceptado los términos impuestos por Siciliani ante la imposibilidad de sostener la confianza dentro del noviazgo. “Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal”, comentó el periodista sobre la reacción del mediático.

La incertidumbre sobre el futuro de la pareja es total, ya que por ahora se habla de una separación oficial pero con un final abierto según pase el tiempo. La artista prefiere el silencio y se negó recientemente a dar declaraciones ante las cámaras de "Intrusos" para evitar mayores polémicas. “Hoy por hoy están separados, no sabemos lo que va a pasar”, concluyeron desde el panel del programa de América.