Griselda Siciliani y Adrián Suar juntos otra vez

La actriz y el productor volverán a trabajar juntos en medio de la polémica crisis que mantiene Siciliani con Luciano Castro tras la infidelidad.

Griselda Siciliani se mantiene al margen del escándalo que protagonizó su pareja Luciano Castro y está enfocada en sus proyectos laborales. Tal es así que decidió anticipar su regreso a Buenos Aires para poner toda su energía en la grabación de su próxima película.

En medio de la infidelidad de Castro, la actriz dejó Mar del Plata donde estuvo acompañando a su pareja para comenzar con el rodaje de “Felicidades”, película basada en la obra de teatro de Mariano Pensotti bajo la dirección del español Alex de la Iglesia.

Siciliani será la protagonista de la historia junto a Adrián Suar , quien supo ser su pareja y es padre de Margarita, hija que tienen en común. De esta manera, la actriz volverá a trabajar junto a su ex, pero ahora en medio de los rumores de crisis con Luciano.

La película será producción de Netflix y se rodará en el país, inicialmente en Buenos Aires, y tendrá en su elenco a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto.

De qué trata Felicidades, la película que es una adaptación teatral

El filme contará la historia de un marido que intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta se transforma en una noche caótica. La irrupción de un medium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Por el momento no trascendió la fecha de estreno y se supo que el rodaje ya comenzó en barrios de la ciudad de Buenos Aires.