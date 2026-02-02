Cómo viajar gratis en colectivo a la Fiesta de la Confluencia 2026: recorridos y horarios

La Municipalidad de Neuquén difundió información de recorridos, horarios y cantidad de unidades dedicadas a los servicios.

La Municipalidad vuelve a implementar los servicios especiales de COLE para la Fiesta de La Confluencia.

Como todos los años, con la Fiesta de la Confluencia 2026 a la vuelta de la esquina, se difundieron cómo funcionarán los servicios especiales del COLE para que los vecinos se trasladen al convocante festival.

Al respecto declaró el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, quien dio detalles de recorridos, horarios y disponibilidades de unidades.

"Vamos a trabajar en la misma metodología de siempre, en la cual vamos a salir de corrientes y mitre, vamos a ir en ese sentido. Son ocho unidades totalmente disponibles para trasladar a demanda, es decir, lo necesario para trasladar a las inmediaciones de la de la isla que es Comahue y Boerr, ahí van a descender todos los vecinos y bueno, ya entran casi prácticamente por el ingreso de Linares" afirmó el funcionario en diálogo con el móvil de LU5 .

Cole gratis punto a punto- Municipalidad- Fiesta de la Confluencia- Comahue.jpg

Como todos los años, los recorridos no tendrán horarios específicos, sino que funcionarán de manera constante a demanda entre las dos cabeceras.

"Lo propio hacemos a la salida, no dejamos a un solo vecino en ese horario de desconcentración, digamos, no dejamos a ningún vecino sin trasladar. Después llegan hasta el parque central, que en ese caso todos los servicios son gratuitos y a partir de ello ya entran en el sistema tema normal de transporte donde van a sus hacia sus hogares", expresó Espinosa.

Cole gratis punto a punto- Municipalidad- Fiesta de la Confluencia- parada Mitre.jpg Gentileza Municipalidad de Neuquén

Además de los servicios especiales, reforzarán líneas estratégicas de COLE

Además, el subsecretario explicó que se implementarán refuerzos de líneas estratégicas para que sigan pasando hasta después de su horario habitual. "Tenemos pensado todo un refuerzo en distintas líneas que van a acompañar la logística para que los vecinos lleguen a sus hogares", dijo.

"Las líneas 6 y 8 puntualmente son las que están en la nocturnidad, pero en este caso vamos a proporcionar refuerzos de todas las líneas: línea 21; línea 22 a Balsa Las Perlas y Valentina Sur; 14; 12 cerca de Plottier en el oeste de la ciudad, que es Valentina Norte Rural", detalló Espinosa. "Entonces de todas las líneas vamos a tener refuerzo para que todos los vecinos puedan llegar a sus hogares", afirmó.

cole colectivos neuquen (2)

"La experiencia nos indica que todos van del punto de inicio y van hasta el cierre que es la zona de Comahue y Boerr. A parte es una forma de logísticamente equilibrar el ingreso", explicó el funcionario. "La mayoría de las personas, en forma peatonal o en algunos casos con sus vehículos, ingresa por calle Río Negro", agregó.

Espinosa expresó que desde la Municipalidad colaboran con la organización de la Fiesta de La Confluencia para llevar a los vecinos a la zona este de la ciudad y garantizar la afluencia por ambos ingresos a la Isla. "Como todos los años es gratuito, trasladamos a todos los vecinos a demanda hasta las inmediaciones de la isla", cerró el subsecretario de transporte.