LM Neuquén, protagonista absoluto de la Fiesta Nacional de la Confluencia
Seguí la cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real.
LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento cultural, turístico y musical más importante de la Patagonia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.
Durante todas las jornadas del festival, LM Neuquén llevará adelante una cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real, consolidando una experiencia informativa de alto impacto para miles de espectadores.
El operativo contará con un estudio exclusivo montado dentro del predio, desde donde se realizarán entrevistas en vivo con artistas, referentes culturales, autoridades, productores y protagonistas del evento, además de coberturas especiales, backstage y contenido exclusivo para redes sociales.
La conducción estará a cargo de un equipo periodístico de primer nivel integrado por:
- Yamil González
- Nacho Maccarone
- Agostina Palladino
- Alejandra Calquin
- Carla Sanhueza
- Majo Carrascal
- Juan Manuel Curcho
Un grupo de comunicadores que acompañará cada jornada con profesionalismo, cercanía y una fuerte conexión con el público, aportando identidad, dinamismo y una mirada actual del festival.
La propuesta se completa con un gran despliegue audiovisual, que incluirá cámaras profesionales, móviles de exteriores, equipos de streaming, producción de piezas especiales, cobertura aérea y generación permanente de contenido para plataformas digitales, permitiendo mostrar la Fiesta desde todos los ángulos y en tiempo real.
La cobertura se realizará de manera articulada junto a LU5, fortaleciendo el alcance regional y nacional mediante una estrategia de comunicación integrada entre radio, web, streaming y redes sociales.
Con esta presencia, LM Neuquén reafirma su liderazgo como medio referente de la provincia, acompañando los grandes acontecimientos que movilizan a Neuquén y consolidando su compromiso con la cultura, la música, el turismo y la producción local.
Una cobertura pensada para estar donde sucede lo importante, amplificar cada momento y llevar la Fiesta Nacional de la Confluencia a toda la región y el país.
Seguí la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube LMplaytv, todos los días desde las 18 horas, o sintonizá LU5 AM 600 para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia en tiempo real, estés donde estés.
Música, entrevistas, backstage y toda la experiencia del festival, con la cobertura integral de LM Neuquén.
