LM Neuquén, protagonista absoluto de la Fiesta Nacional de la Confluencia

Seguí la cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real.

LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta Nacional de la Confluencia , el evento cultural, turístico y musical más importante de la Patagonia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.

Durante todas las jornadas del festival, LM Neuquén llevará adelante una cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real, consolidando una experiencia informativa de alto impacto para miles de espectadores.

El operativo contará con un estudio exclusivo montado dentro del predio , desde donde se realizarán entrevistas en vivo con artistas, referentes culturales, autoridades, productores y protagonistas del evento, además de coberturas especiales, backstage y contenido exclusivo para redes sociales.

La conducción estará a cargo de un equipo periodístico de primer nivel integrado por:

Yamil González

Nacho Maccarone

Agostina Palladino

Alejandra Calquin

Carla Sanhueza

Majo Carrascal

Juan Manuel Curcho

fiesta confluencia 2025 dia 2 viernes streaming lmneuquen María Isabel Sánchez

Un grupo de comunicadores que acompañará cada jornada con profesionalismo, cercanía y una fuerte conexión con el público, aportando identidad, dinamismo y una mirada actual del festival.

La propuesta se completa con un gran despliegue audiovisual, que incluirá cámaras profesionales, móviles de exteriores, equipos de streaming, producción de piezas especiales, cobertura aérea y generación permanente de contenido para plataformas digitales, permitiendo mostrar la Fiesta desde todos los ángulos y en tiempo real.

La cobertura se realizará de manera articulada junto a LU5, fortaleciendo el alcance regional y nacional mediante una estrategia de comunicación integrada entre radio, web, streaming y redes sociales.

Con esta presencia, LM Neuquén reafirma su liderazgo como medio referente de la provincia, acompañando los grandes acontecimientos que movilizan a Neuquén y consolidando su compromiso con la cultura, la música, el turismo y la producción local.

Una cobertura pensada para estar donde sucede lo importante, amplificar cada momento y llevar la Fiesta Nacional de la Confluencia a toda la región y el país.

Seguí la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube LMplaytv, todos los días desde las 18 horas, o sintonizá LU5 AM 600 para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia en tiempo real, estés donde estés.

Música, entrevistas, backstage y toda la experiencia del festival, con la cobertura integral de LM Neuquén.