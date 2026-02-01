El festival más grande de la Patagonia suma al referente de la música urbana para el sábado 7 de febrero. Además, todo lo que tenés que saber para participar de los premios.

De Lit Killah a una casa de regalo: las sorpresas que trae la Fiesta de la Confluencia 2026

La Fiesta Nacional de la Confluencia vuelve a ratificarse como el evento cultural más convocante de la Patagonia y uno de los festivales más importantes del país.

En su edición 2026, del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 , el encuentro no solo renueva su propuesta artística, sino que suma novedades inéditas, amplía su impacto turístico y consolida a Neuquén como un polo cultural de proyección nacional.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta de la Confluencia se reinventa año tras año apostando a una programación diversa, federal y de alto nivel, que combina artistas consagrados, nuevas expresiones musicales y propuestas pensadas para públicos de todas las edades. Esa renovación permanente es una de las claves que explica su crecimiento sostenido y su capacidad de convocatoria.

Entre las principales novedades de esta edición se destaca el fortalecimiento del Escenario Limay, que suma figuras de peso dentro de la escena independiente nacional.

Fiesta Confluencia generica publico (4)

En esa línea, el viernes 6 de febrero subirán al Escenario Limay JJJulian, Santi Muk y An Espil. A las 22, estará JJJulian, cantautor y productor, quien se destaca por un sonido contemporáneo que cruza el pop y la canción urbana.

Una hora después, Santi Muk propondrá un recorrido musical íntimo atravesado por la guitarra, el folklore y el pop; mientras que, en el cierre de la noche, An Espil, reconocida por su trabajo como cantante, pianista y compositora, llegará con una trayectoria sólida que incluye proyectos como Nafta y Militantes del Clímax, además de su carrera solista.

El sábado 7, a las 22, el escenario será protagonista de uno de los momentos más convocantes del fin de semana con la presentación de Lit Killah, referente indiscutido de la música urbana argentina.

Fiesta de la Confluencia 2023 sábado 18 Lit Killah Claudio Espinoza

A esta propuesta musical se suma, como novedad absoluta, un espectáculo internacional de motos freestyle (FMX), que debutará en la Fiesta Nacional de la Confluencia con pilotos invitados y acrobacias de alto impacto visual. El show se desarrollará el sábado y el domingo, con funciones a las 19 y a las 21, frente al Escenario Limay, y contará con el patrocinio de Zen Waters.

Grandes shows, premios históricos y una puesta técnica de nivel internacional

Otra de las grandes novedades de esta edición será, por primera vez en la historia del festival, el sorteo gratuito de una vivienda. El domingo se sorteará una casa línea AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios, en una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y Vivienda Roca. Se realizará con el aval del IJAN entre todas las personas que se inscriban previamente en el estand de Vivienda Roca dentro del predio.

Además, por segundo año consecutivo, durante las cuatro noches del festival se realizarán sorteos de vehículos: tres autos Toyota Yaris, motos eléctricas y monopatines, y como premio mayor una camioneta Toyota Hilux, iniciativa que comenzó en la edición 2025 y volvió a generar gran expectativa entre el público.

MARIA PASQUALINI ESCENARIO CONFLUENCAI

En este contexto, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó el crecimiento del evento y su impacto estratégico para la ciudad. “La Fiesta Nacional de la Confluencia se renueva todos los años porque entendemos que es una herramienta clave para Neuquén. No es solo un festival: es turismo, es trabajo, es movimiento económico y es posicionamiento a nivel nacional”, afirmó.

Pasqualini subrayó además que “el acierto del intendente Mariano Gaido fue apostar a un evento que hoy genera un derrame económico estimado en 65 mil millones de pesos y vuelve a colocar a Neuquén en el mapa de los grandes destinos turísticos del país”.

En ese sentido, remarcó que la Fiesta “es a costo cero para la Municipalidad, ya que la producción y el gerenciamiento están a cargo de una productora privada, lo que nos permite destinar los recursos públicos a obras”.

Fiesta Confluencia generica publico (3)

El impacto turístico ya se percibe en la previa: dos semanas antes del inicio del festival, las reservas hoteleras alcanzaban el 50%, con expectativas de ocupación plena durante los cuatro días. A Neuquén llegarán visitantes de provincias como Córdoba, Mendoza, La Pampa y Salta, además de turistas de Chile y Uruguay.

Cuatro escenarios a pleno en la Fiesta de la Confluencia 2026

La edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 contará con cuatro escenarios distribuidos en la Isla 132: el Escenario Confluencia, como espacio principal; el Escenario Limay; el Escenario Río Neuquén; y un escenario dedicado a la música electrónica, además de áreas para las infancias y espacios recreativos.

La grilla artística fue diseñada con un criterio diverso y generacional. El jueves abrirá con una fuerte impronta popular y pop latino, con Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra y Karina. El viernes pondrá el foco en las nuevas expresiones urbanas y del pop joven con Fmk, Lautygram, Tuli, Roze, Ángela Torres y Luckra.

Luck Ra

El sábado tendrá un perfil rockero con La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va a Gustar, mientras que el domingo cerrará con una propuesta urbana y contemporánea encabezada por Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y Trueno.

A esta programación se sumarán artistas regionales seleccionados a través del concurso Pre Confluencia, que se realizará el 3 y 4 de febrero.

Más adelante en la experiencia del público aparece otro de los sellos distintivos del festival: su despliegue técnico de nivel nacional e internacional. El Escenario Principal contará con una estructura comparable a la de grandes festivales como Lollapalooza o Cosquín Rock, con casi 72 metros de ancho total, estructura Layher, más de 850 m² de pantallas LED outdoor, iluminación profesional y un sistema de sonido line array de gran escala.

Fiesta Confluencia generica prueba escenario

La magnitud de la Fiesta se refleja en su poder de convocatoria: en la edición anterior, reunió a más de 1.450.000 personas a lo largo de cuatro jornadas, consolidándose como el evento cultural más convocante de la Patagonia. En 2026, el acceso continuará siendo libre y gratuito, con sectores VIP pagos, y se suma nuevamente el beneficio para Buenos Contribuyentes.

El 21 de enero se otorgaron 16 mil entradas gratuitas online; ocho días después se habilitó una segunda tanda de 5.000 accesos, también agotada en pocas horas; y el lunes 2 de febrero, a las 8:30, se abrirá una tercera instancia con 5.000 nuevas entradas, confirmando una vez más el alto nivel de expectativa que genera el festival.

Sobre el final de la nota, Pasqualini definió: “Con una propuesta integral que combina música, espectáculo, premios, gastronomía, emprendedores y turismo, la Fiesta Nacional de la Confluencia vuelve a proyectarse como una verdadera vidriera nacional y uno de los grandes eventos culturales del verano argentino”.