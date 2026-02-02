Lo ganó por un audiolibro grabado con voces invitadas. Compitió con figuras del espectáculo y la literatura.

El dalái lama hizo historia en los Grammy 2026: qué premio le otorgaron y qué dijo tras la distinción

Tenzin Gyatso se convirtió en el primer dalái lama en recibir un Premio Grammy , un hecho inédito dentro de la historia de estos galardones. Lo obtuvo al imponerse en la categoría de mejor audiolibro, narración y cuentacuentos por "Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama)".

El reconocimiento fue entregado durante la pregala de la 68ª edición de la ceremonia que organiza la Academia Nacional de Grabación de Estados Unidos y que el domingo por la noche se llevó a cabo en Los Ángeles .

La obra del daláil lama, de 90 años, reúne reflexiones del líder espiritual del budismo tibetano y cuenta con la participación de distintas voces invitadas.

El proyecto ganador compitió con Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, de Kathy Garver; Into The Uncut Grass, de Trevor Noah; Lovely One: A Memoir Ketanji, de Brown Jackson, y You Know Its True: The Real Story Of Milli Vanilli, de Fab Morvan.

La postulación del dalái lama tiene un antecedente dentro de los Grammy. En 2006, Lama Tashi fue el primer monje tibetano en ser nominado a estos premios por su trabajo Tibetan Master Chants, pero no llegó a obtener el galardón.

Actualmente, el dalái lama, quien fue proclamado líder espiritual en 1940, cuando tenía cinco años, como encarnación del decimotercer lama, reside en la ciudad de Dharamshala, en el norte de la India, donde vive desde hace más de 65 años, luego de exiliarse tras el control del Tíbet por parte de China.

Para los budistas tibetanos, el dalái lama es considerado la 14ª reencarnación de un líder espiritual nacido en 1391. Tenía 23 años cuando huyó de Lhasa, capital del Tíbet, en 1959, tras un alzamiento que fue reprimido por tropas chinas. Desde entonces, nunca regresó.

China considera al dalái lama un rebelde separatista y sostuvo el año pasado que deberá aprobar a su eventual sucesor. El líder espiritual, en cambio, afirmó que esa decisión corresponde únicamente a su oficina, con sede en la India.

Qué dijo el dálai lama tras ganar el Premio Grammy

Tras conocerse el resultado, el líder espiritual expresó públicamente su agradecimiento por la obtención del premio. “Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad”, publicó en redes sociales quien recibió el premio Nobel de la Paz en 1989.

“No lo veo como algo personal, sino como un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida”, agrego el líder espiritual.

dalai lama 1 El dalái lama hizo historia en los Grammy 2026 y luego publicó un mensaje en redes sociales.

En esa mismo posteo, agregó: “Realmente creo que la paz, la compasión, el cuidado del medio ambiente y la comprensión de la unidad de la humanidad son esenciales para el bienestar colectivo de los 8.000 millones de seres humanos”.

El audiolibro incluye la participación de artistas como Rufus Wainwright, quien aceptó el premio en nombre del dalái lama, y Maggie Rogers. La grabación fue presentada como una obra colectiva basada en textos y reflexiones del líder budista.

Una noche marcada por las críticas a Trump y al ICE

La 68ª edición de los Grammy estuvo atravesada por discursos y declaraciones contra el Gobierno de Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante la ceremonia, distintos artistas y hasta el presentador Trevor Noah realizaron intervenciones públicas con referencias directas a la política migratoria.

Incluso Noah sugirió que el presidente de Estados Unidos estuvo en la isla de Eptein, lo que provoó una fuerte advertencia del republicano. “Noah, un completo perdedor, más vale que aclare sus hechos, y que los aclare rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral”, escribió Trump en Truth Social.

Embed - BAD BUNNY Wins BEST MÚSICA URBANA ALBUM | 2026 GRAMMYs

En la alfombra roja, figuras como Billie Eilish, Phineas, Justin Bieber, Hailey Bieber y Lady Gaga posaron con un prendedor que decía “ICE Out”. Eilish, al recibir el Grammy como mejor canción, afirmó: “Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE”.

Por su parte, Bad Bunny, al ganar el premio a mejor álbum de música urbana, declaró: “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”. Luego agregó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”.