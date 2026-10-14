Estaban en un parador turístico y fueron trasladados al paso internacional Icalma. Cómo sigue el protocolo de Migraciones.

Detuvieron en Villa Pehuenia a dos extranjeros sin registro de haber ingresado al país.

La Policía de Neuquén activó un protocolo de migraciones tras detectar en Villa Pehuenia a dos hombres venezolanos que no tenían documentos ni un registro de ingreso al país. Después de haberlos interceptado en un restaurante de la villa turística, los trasladaron al paso internacional Icalma para que regularicen su situación.

En diálogo con LU5, el Jefe de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, Juan Carlos Lupica explicó que tuvieron el primer aviso este martes cerca de las 15,40. A través de un llamado a la guardia, les alertaron que había dos personas en actitud sospechosa en un parador comercial de la zona turística de esa localidad.

El personal de la comisaría se acercó al lugar y detectó que se trataba de extranjeros sin identificación. "Eran dos ciudadanos mayores de edad que manifestaron ser de nacionalidad venezolana y no tener documentación que acredite su permanencia en el país", explicó el comisario.

Tras buscar más información, detectaron que los hombres no tenían ningún registro de haber hecho un ingreso formal al país, ya sea por vía aérea o terrestre.

"Tras realizar las consultas correspondientes con el Centro de Análisis de Neuquén, se informó que no registraban ingreso al país, por lo que se dio intervención a Gendarmería Nacional", informaron desde la Policía de Neuquén en un comunicado.

"Como habían entrado sin registrarse en ningún paso internacional, se activó el protocolo de Migraciones y fueron trasladados al Paso Internacional Icalma donde fueron puestos a disposición del área de Migraciones", detalló Lupica.

Cómo funciona el protocolo de Migraciones

La Policía neuquina intervino sólo en la identificación y detención de los sospechosos, y trabajó de manera coordinada con la colaboración de Gendarmería Nacional y la Dirección de Migraciones para continuar con el protocolo pertinente. "El procedimiento se desarrolló con la intervención de los organismos competentes, en el marco de la Ley Nacional de Migraciones N.º 25.871", aclararon desde la fuerza.

El marplatense regresó al país con la casilla rodante "floja de papeles" por el paso Icalma.

"Las personas manifestaron estar de paso por la localidad, solo eso, y ahí en migraciones, considerando que las personas no ingresaron por Chile, aparentemente habrían ingresado por el norte del país", dijo el comisario, quien aclaró que presuntamente se trataba de personas que viajaban como mochileros y que podrían haber hecho el cruce internacional en Jujuy u otras provincias cercanas.

Lupica explicó que desde Migraciones deben analizar la situación particular de los dos ciudadanos venezonalos, y agregó que les otorgarán tres días para justificar su ingreso al país o regularizar su situación migratoria.

"Ingresaron evadiendo de alguna manera la ley de de Migraciones, hayan entrado por donde hayan entrado", alertó el oficial.