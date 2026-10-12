Pasos internacionales en Neuquén: Pino Hachado y Cardenal Samoré, habilitados pero con hielo y cadenas

Vialidad Nacional informó que ambos cruces a Chile están abiertos este lunes. Hay alerta amarilla por tormentas y rige una exigencia clave para circular.

Los pasos internacionales en Neuquén permanecen habilitados este lunes 12 de octubre, pero con un cuadro climático adverso que exige circular con extrema precaución. Así surge de los partes oficiales de transitabilidad que difundió Vialidad Nacional durante la mañana.

Tanto Pino Hachado como Cardenal Samoré , los dos cruces cordilleranos de la provincia hacia Chile, están abiertos para todo tipo de vehículos. Sin embargo, en ambos casos el organismo aclara que se puede transitar solo con precaución, por el estado de la calzada y el clima en la zona de montaña.

El último parte de Pino Hachado , emitido a las 7.05, indica que el paso está habilitado y es transitable con precaución. La calzada se encuentra mojada y hay sectores con hielo, un factor que complica especialmente el frenado y la tracción.

A eso se suma la visibilidad reducida por neblina y la presencia de animales sueltos en la zona. Vialidad Nacional también advierte sobre la posible caída de rocas en el kilómetro 48. Los equipos del organismo se encuentran operando en el sector.

En Cardenal Samoré, el parte de las 7.20 también confirma que el paso está habilitado. La calzada está despejada y mojada, con lluvia intermitente y aguanieve en cotas altas, lo que puede generar tramos resbaladizos a medida que se gana altura.

Para este cruce, Vialidad Nacional recomienda mantener las distancias de frenado y evitar las maniobras de sobrepaso. Además, informó que personal y equipos del organismo están operando en la zona.

En términos comparativos, el escenario de Pino Hachado está marcado por el hielo y la neblina, mientras que en Cardenal Samoré predominan la lluvia y el aguanieve. El denominador común es una calzada húmeda y un clima inestable que reduce el margen de error de los conductores.

Qué tener en cuenta por el clima

Un requisito vigente para los dos pasos es la portación obligatoria de cadenas físicas. Quienes viajen deben llevarlas en el vehículo, ya que las condiciones en altura pueden ser distintas de las del punto de partida.

El panorama se completa con la alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para toda la provincia de Neuquén. Se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones para circular con condiciones climáticas adversas, como reducir la velocidad, mantener la distancia con el vehículo de adelante y evitar maniobras bruscas.

La combinación de factores (hielo, neblina, lluvia, aguanieve y viento) demanda atención permanente al volante, sobre todo en los tramos de montaña y en los horarios de menor visibilidad.

Quienes planifiquen cruzar a Chile deben tener en cuenta que el estado de los pasos puede modificarse a lo largo del día. Los partes reflejan la situación al momento en que fueron emitidos, a primera hora de este lunes feriado, por lo que conviene consultar antes de salir.

Vialidad Nacional ofrece la información completa del estado de las rutas nacionales en la provincia en argentina.gob.ar/rutasnacionales. También funciona la línea de Atención al Usuario, en los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 17, y el correo [email protected].