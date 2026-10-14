Gaido y Figueroa inauguraron el Parque de las Energías en el barrio San Lorenzo.

Está en marcha el proceso para terminar el año con 34 nuevos parques, de modo que llegue uno a cada barrio de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron este miércoles el Parque de las Energías , un nuevo espacio verde ubicado en el Parque Oeste , sobre Dr. Ramón entre Casimiro Gómez y Racedo, en el barrio San Lorenzo Norte .

Este gran parque, desarrollado sobre una superficie de cuatro mil metros cuadrados, se suma al listado de nuevas áreas verdes de la ciudad. El predio invita a recorrer, jugando, todas las energías que caracterizan a Neuquén, la provincia de Vaca Muerta: hay un gran yacimiento de extracción de petróleo no convencional para trepar y deslizarse, una representación de la explotación convencional con la tradicional cigüeña petrolera, una estación transformadora de energía eléctrica y una réplica de la represa El Chocón, que completan una mirada integral de la matriz energética neuquina.

Pero la propuesta no termina ahí: cuenta con hamacas inspiradas en paneles solares y un juego de gasoductos, calesitas, una calesita integradora, spinners y un tubo de gateo con lomada. Además, el diseño incorpora grandes estructuras con forma de hojas que funcionarán como elementos de sombra, sumándose al equipamiento, nuevas veredas, piso blando en el sector juegos e iluminación de última generación.

Durante el acto, Gaido destacó que se trata del parque número 12 que inauguran junto al gobernador y que el nombre refleja la identidad de los neuquinos y el trabajo en equipo. “Estamos inaugurando un nuevo parque que habla de lo que somos los neuquinos”, expresó.

El intendente recordó que ya está en marcha el proceso para terminar el año con 34 nuevos parques, de modo que llegue uno a cada barrio de la ciudad. “Vivas donde vivas, vas a tener la oportunidad de disfrutar de un parque con juegos de esta calidad y jerarquía”, afirmó.

Gaido repasó algunos de los espacios temáticos que ya funcionan: El Benteveo, en el paseo costero; El Zorrito, en Parque Norte; Mafalda, en Confluencia; La Trochita, en el Parque Central, y el Parque Imperial, en barrio Limay. Sobre el nuevo predio, señaló que “tiene que ver con esa energía que tienen los neuquinos: el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las represas, lo no convencional y lo convencional”.

“Es excelente lo que se hace en la capital, en todo sentido”, destacó por su lado el gobernador Rolando Figueroa al valorar las políticas públicas que llegan a cada barrio como “el programa que lanzamos con Mariano (Gaido) la semana pasada”, en referencia a Integra Neuquén, una iniciativa que llevará los servicios a toda la capital neuquina con impacto directo sobre más de 8.000 familias.

Sobre la inauguración de este espacio en específico, Figueroa remarcó el hecho de que “integra la posibilidad de la diversión, del entretenimiento, del encuentro con la familia, como para poder visualizar su futuro”. “También tiene el valor agregado de ser el parque que más del oeste tenemos en la ciudad”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que la próxima plaza temática se inaugurará en el barrio 14 de Octubre. “Lo que traen estas plazas es también un lugar de encuentro, de juego para los niños, que las familias puedan traer a sus hijos y disfrutar. Ese es el objetivo, y vamos a llegar a todos los barrios de la ciudad”, sostuvo Pasqualini y agregó: “Es una plaza que llega con el esfuerzo de la Municipalidad de Neuquén, con ese presupuesto propio que invierte y que llega con el superávit para generarle a los vecinos y vecinas de la ciudad mejor calidad de vida”, afirmó Pasqualini.

En tanto, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, señaló que es el parque temático más grande que tiene hasta ahora la ciudad y que está pensado para todas las edades. “Hemos agregado mucho mobiliario urbano para que la familia pueda venir a pasar la tarde a este parque y estar cómodos”, señaló Rueda Cáceres y destacó la iluminación y el piso blando que permiten que niños y niñas jueguen de manera segura. También valoró el trabajo conjunto con la vecinal, que tuvo un rol protagónico.

Gabriela Rubilar, presidenta de la vecinal de San Lorenzo Norte, expresó que “para nosotros es muy importante esta obra. Pueden ver que las familias ya estaban ansiosas por entrar a este parque que tiene un significado muy importante para nosotros, una identidad que marca lo que somos los neuquinos”. Tras agradecer al intendente y al gobernador por el nuevo espacio, manifestó que el lugar permitirá conectar a las familias y a los niños para que puedan disfrutar y recrearse.