Sergio Agüero habló del rol que tendrá en Independiente si gana Luciano Nakis

El exjugador del Rojo tomó partido en las elecciones que se celebrarán en el club el próximo mes de diciembre.

El Kun Agüero se metió de lleno en la política de Independiente: su decisión de cara a las elecciones.

El exdelantero de la Selección Argentina Sergio "Kun" Agüero detalló la estructura operativa y el plan integral que impulsará en el club en caso de que la agrupación se imponga en las urnas, y definió las piezas clave de la gestión política y deportiva.

El exjugador de Independiente ya había confirmado públicamente su respaldo explícito a la candidatura de Luciano Nakis , postulante a la presidencia del club por la Lista Roja de cara a las elecciones institucionales del próximo 13 de diciembre .

El armado electoral de Nakis quedó ratificado con un trinomio directivo que completan Federico Di Pace y el histórico exfutbolista Daniel Bertoni .

En el área estrictamente futbolística, Agüero reveló que Damián Albil se desempeñará como el responsable directo del proyecto deportivo profesional, aunque remarcó con claridad que la toma de decisiones finales y definitivas sobre las determinaciones institucionales quedará bajo la autoridad exclusiva de Nakis como presidente.

Por su parte, Agüero asumirá una función estratégica enfocada en la "expansión comercial y las relaciones internacionales" del club de Avellaneda, según aseguró en declaraciones a Radio La Red.

Su tarea principal se concentrará en "captar nuevos ingresos económicos mediante acuerdos de patrocinio con marcas internacionales", aprovechando su trayectoria y contactos en el fútbol europeo.

En ese contexto, el "Kun" afirmó "mantener conversaciones avanzadas con firmas extranjeras interesadas en sumarse a la institución" tras los comicios, junto con el establecimiento de alianzas estratégicas con clubes de primer nivel de Europa (como Manchester City y Atlético de Madrid), México, Colombia y Sudamérica para dinamizar la compra y venta de jugadores.

En el plano de los refuerzos, Agüero abordó la posible vuelta de Nicolás Tagliafico, actual defensor del Olympique de Lyon.

Agüero explicó que al lateral izquierdo "le resta un año de contrato en Francia" y que su eventual retorno "dependerá de su condición física y decisión personal", y reconoció que "la situación institucional reciente del club alejó a varios futbolistas formados en la casa".

Finalmente, sobre la infraestructura del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el exdelantero señaló que la cancha requiere obras puntuales de acondicionamiento, tales como la instalación de un ascensor y la remodelación integral de los sectores sanitarios.

Gastón Gaudio, el otro gran candidato de Independiente

El extenista aseguró que contará con el apoyo económico “más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta”, luego de haber sostenido una reunión con el emir qatarí, Iamin bin Hamad Al Thani.

Además, el “Gato” dejó en claro que no piensa en Independiente como una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), ya que “la pasión no se puede comprar nunca”. Acerca de sus compañeros de lista, el exjugador de tenis comentó que no quiere a nadie “que le haya hecho daño al club en los últimos 20 años”, ya que considera que en ese tiempo “saquearon al club”.

Sobre el apoyo económico que llevaría al club, una de sus principales propuestas, Gaudio aseguró que viajó a reunirse con el emir para cerrar un main sponsor que le permita “armar un equipo competitivo, como Independiente se merece””, y que no puso en carpeta auspiciar el naming del estadio.

Además, el tenista comentó estar “seguro que va a ser contrato más grande de la historia del club a cambio de publicidad en la camiseta” y que no se trata de “ningún favor”, agregando que Independiente no sería una SAD en caso de que él gane las elecciones.