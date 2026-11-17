En las últimas horas se confirmó la muerte de Lee Reeves, un boxeador que fue hospitalizado tras ser noqueado en un combate. Las tristes despedidas.

El mundo del boxeo está conmocionado por la muerte del irlandés Lee Reevers tras sufrir una lesión cerebral en una pelea de peso superligero. Luego de estar tres meses intentando atravesar el dolor en coma inducido y reponerse de aquel nocaut sufrido el 1 de agosto, se confirmó la peor noticia.

Todo se desencadenó en la pelea frente a GaryCully, realizada en el 3Arena de Dublín, donde estaba en juego el título celta de la Junta de Boxeo de Irlanda. En aquel episodio, principalmente en el décimo round, cayó dos veces al suelo producto de los golpes que recibió. Al ver la situación límite que estaba atravesando, fue retirado del cuadrilátero en camilla y, posteriormente, trasladado al hospital para atender la urgencia que ameritaba semejante lesión. Más tarde, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Cuando parecía que estaba estable pero en una situación crítica, el púgil sufrió una infección durante el fin de semana, según contaron medios de la ciudad Limerick. Luego de días e atención y preocupación, confirmaron la peor noticia: “En Queensberry estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves . Lee era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad”, dijeron desde la promotora Queensberry Promotions.

Por su parte, el director de la agencia, Frank Warren, le envió un mensaje público especial: “Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excelente y un orgullo para este deporte. Lo echaremos mucho de menos, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y todos los que lo amaron”.

El sentido mensaje de su rival en redes sociales

Al conocer la noticia, Cully, su rival en esa pelea, lanzó un escrito dedicatorio: “Compartimos el ring en agosto, pero llevamos saliendo desde hace años”, dijo y agregó: “Todavía recuerdo los días en el estadio cuando solía ver a Lee en los campeonatos nacionales, en una categoría de peso superior a la mía, y siempre me impresionaban sus peleas y su llamativo atuendo”.

“Luke Thomas y yo solíamos molestarlo para que nos sacara un MC cuando estábamos en Dublín en el campo de entrenamiento y siempre eran geniales”, dijo y cerró: “Qué persona y qué caballero. Nunca hubo nada malo entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano”.

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El recuerdo de una amiga de su familia sobre el rol que ocupaba por fuera del boxeo

“Limerick es un lugar muy triste esta noche con la pérdida de Lee Reeves. Lee no solo fue un boxeador que destacó en su carrera, sino también un defensor de la salud mental que puso de relieve la importancia de la salud mental y cómo puede afectar a los jóvenes”, declaró Catherine Slattery, quien es amiga de la familia y concejala de la ciudad.

Por otra parte, agregó: “Lee era un hombre muy orgulloso de Limerick, amaba Limerick y a su gente, y aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para promocionar Limerick. Lee amaba a su familia, estaba muy orgulloso de su padre, Tony, y adoraba a sus hermanas, sobrinas y sobrinos, quienes a su vez lo adoraban a él”.

Los números de Reeves