El Estadio Monumental de River Plate tendrá una modificación temporal en uno de sus accesos más emblemáticos por el avance de las obras de ampliación y techado. El Millonario desmontará parcialmente el cartel de bienvenida ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta para permitir el ingreso de maquinaria pesada al estadio.

La intervención comenzó el viernes 13 de noviembre e incluirá el retiro de cuatro portones y la demolición de 11,5 metros lineales del alero de hormigón que sostiene la estructura. De esta manera, podrá ingresar una grúa hacia la calle interna del club, donde se instalará un sistema provisorio de iluminación para la tribuna San Martín. Durante los trabajos, el cartel conservará la inscripción "River Plate", mientras que se retirará el sector que dice "Club Atlético". Sin embargo, la modificación no será definitiva: la institución tiene previsto reconstruirlo una vez finalizadas las tareas vinculadas con la nueva bandeja y la cubierta.

El espacio liberado también será fundamental para avanzar con el recambio de las luminarias. El nuevo sistema entrará en funcionamiento en 2027 y reemplazará a los dispositivos actuales, que deberán ser retirados junto con sus soportes para facilitar la construcción de la quinta bandeja. El proyecto apunta a elevar la capacidad del estadio a 101 mil espectadores, con 16 mil nuevas ubicaciones destinadas a los socios sin costo adicional. La estructura se integrará al anillo superior y compartirá el sistema de columnas que sostendrá el techo integral.

Uno de los principales objetivos de la dirigencia es que el equipo pueda mantener su localía en Núñez durante buena parte de los 36 meses estimados para completar las obras. Según la planificación, debería trasladar sus partidos a otro escenario en un máximo de tres oportunidades. La transformación del Monumental también alcanza al sistema de pantallas. Desde junio, se trabaja en el retiro de la estructura gigante ubicada en la tribuna Sívori, que será reemplazada por dos dispositivos LED de última generación, de 25 metros de largo por ocho de alto cada uno. Uno ocupará ese sector y el otro estará ubicado en la Centenario, una vez que finalicen las obras de la nueva bandeja y la cubierta.

Los detalles de la reunión entre Verón y Di Carlo

Los presidentes de River Plate y Estudiantes de La Plata dieron a conocer un movimiento impactante para el escenario de la política del fútbol argentino: lanzaron una “mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora” del certamen nacional. Stefano Di Carlo, que ofició de anfitrión en las oficinas del Estadio Monumental, encabezó este cónclave junto con su par Juan Sebastián Verón.

El comunicado que emitieron ambas entidades en conjunto en redes sociales planteó: “El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino”.

Según detallaron, los responsables dirigenciales del Millonario y el Pincha “compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional”. En ese mitin, “coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo”.

“En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes”, señalaron en el documento que difundieron.