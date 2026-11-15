Incendio en una colchonería de Neuquén: evacuaron a 15 personas y trabajaron 100 bomberos durante cuatro horas.

El fuego destruyó por completo el depósito del comercio del bajo neuquino. Ocho departamentos quedaron afectados por el humo y las altas temperaturas.

Un impresionante incendio en una colchonería del bajo de Neuquén obligó a desplegar uno de los operativos de emergencia más importantes de las últimas horas. Las llamas consumieron por completo el depósito del comercio y generaron una enorme columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. Quince personas tuvieron que ser evacuadas de los departamentos ubicados sobre el local.

El siniestro comenzó alrededor de las 11 de este domingo en un establecimiento ubicado sobre calle Chubut, casi Avenida Mosconi. Según confirmó a LM Neuquén el comisario inspector Enrique Fraile, coordinador operativo de la Dirección Bomberos Neuquén, el depósito tenía aproximadamente 200 metros cuadrados y almacenaba una importante cantidad de colchones y muebles.

La presencia de gomaespuma, polipropileno y otros materiales altamente inflamables hizo que el fuego adquiriera rápidamente grandes dimensiones. La acumulación de temperatura y la intensidad de la combustión complicaron las tareas de extinción, por lo que fue necesario reforzar el trabajo de las primeras dotaciones.

Evacuaron ocho departamentos y rescataron mascotas

Uno de los aspectos que más preocupó a los equipos de emergencia fue la presencia de ocho departamentos construidos sobre el comercio incendiado. Ante el avance del fuego y el riesgo que representaba la acumulación de calor y humo, se dispuso la evacuación preventiva de 15 personas.

También fueron retiradas algunas mascotas que se encontraban en el edificio. Afortunadamente, el operativo terminó sin que se registraran víctimas ni personas heridas, de acuerdo con la información brindada por el comisario Fraile.

Omar Novoa

Sin embargo, el fuego provocó daños de consideración que no quedaron limitados al depósito comercial. Las altas temperaturas y el humo alcanzaron también el primer y segundo piso del inmueble, donde se encuentran las viviendas.

El jefe policial confirmó que los daños en la colchonería fueron totales. En cuanto a los departamentos, se registraron afectaciones por ahumamiento y desprendimiento de temperatura, por lo que su estado deberá ser evaluado antes de determinar si pueden volver a ser habitados.

Un operativo con 12 dotaciones y 100 personas

La magnitud del incendio obligó a sumar recursos durante el desarrollo de las tareas. En una primera instancia intervinieron bomberos del Cuartel Central, ubicado en las inmediaciones, y luego se incorporaron efectivos de Gregorio Álvarez y del Cuartel 6 de Villa Hipódromo.

A medida que avanzaba el operativo, los responsables advirtieron que necesitaban más personal y equipamiento para controlar las llamas. Por eso, después del mediodía se convocó a bomberos voluntarios de Plottier, Cipolletti y Centenario.

Omar Novoa

En total, participaron 12 dotaciones y alrededor de 100 personas en las tareas de extinción. El trabajo se extendió durante aproximadamente cuatro horas, hasta conseguir controlar el foco y avanzar con las tareas para asegurar el lugar.

La combustión de los materiales que se utilizan en la fabricación de colchones representó una dificultad adicional. Según explicó Fraile, se trata de elementos que favorecen incendios rápidos y generan una importante acumulación de temperatura.

La intensidad del fuego también provocó que estallaran los vidrios del frente del establecimiento. Ante ese escenario, los bomberos tuvieron que trabajar desde distintos sectores para atacar las llamas, tanto desde el frente como desde la parte posterior del depósito, donde había un acceso desde el sector de Polo Obrero.

Omar Novoa

Cómo sigue la investigación por el incendio

Una vez controlada la emergencia, comenzará otra etapa para determinar qué provocó el siniestro y establecer las condiciones de seguridad del edificio. Fraile explicó que solicitaron la intervención de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén para que personal técnico evalúe el estado de las construcciones y determine las condiciones de los departamentos afectados.

Esta inspección también será importante para establecer si existen riesgos estructurales o si las viviendas pueden volver a ser ocupadas. En paralelo, la división judicial de Bomberos y el área técnica de Siniestros podrán comenzar con las pericias para establecer el origen del incendio y las circunstancias en las que se inició.

Omar Novoa

Por el momento, no se informó qué provocó el fuego. La prioridad durante las primeras horas estuvo puesta en controlar las llamas, evitar que se extendieran a las construcciones linderas y garantizar la evacuación de las personas que vivían sobre el comercio.

El saldo confirmado hasta ahora es de importantes pérdidas materiales, una colchonería completamente destruida y ocho departamentos afectados. La buena noticia es que, pese a la magnitud del incendio y al despliegue de más de un centenar de personas, no hubo que lamentar víctimas.