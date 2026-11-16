Arbitraje escandaloso, goleada y jugadores presos: otro papelón en el Regional Amateur

Los futbolistas de Ferro de General Pico intentaron agredir al equipo arbitral y se trenzaron con la policía. Quedaron afuera ante Huracán de Ingeniero White.

El Torneo Regional Amateur volvió a quedar envuelto en un escándalo con un arbitraje escandoloso. Esta vez, el episodio ocurrió en Ingeniero White, donde Huracán protagonizó una remontada espectacular ante Ferro de General Pico , lo goleó 5 a 1 y revirtió una serie que parecía sentenciada después del 0-3 de la ida.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó completamente opacado por los graves incidentes que se produjeron al finalizar el encuentro: hubo agresiones a la terna arbitral, destrozos en los vestuarios y varios integrantes de la delegación pampeana terminaron detenidos.

El encuentro ya llegaba condicionado por cuestiones de seguridad. El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de Aprevide, había dispuesto que se disputara a puertas cerradas como medida preventiva, luego de los disturbios registrados el sábado en las instalaciones de Huracán. La resolución prohibió la presencia de espectadores en el estadio para la revancha ante Ferro, aunque mantuvo la sede original del partido.

Ferro llegó a la revancha con una ventaja de tres goles, pero el conjunto bonaerense consiguió una victoria por cuatro tantos de diferencia y se clasificó a la final de la Región Pampeana Sur. El último gol, convertido por Iván Agudiak en tiempo de descuento, desató la reacción de los futbolistas visitantes, que cuestionaron duramente la actuación arbitral y reclamaron una posición adelantada en la jugada.

La jugada que terminó de inclinar la balanza generó fuertes discusiones. Agudiak convirtió el quinto tanto cuando Huracán ya había conseguido igualar el resultado global, pero la posición del delantero fue cuestionada incluso por el periodista de La Nueva que cubrió el encuentro, quien consideró que estaba adelantado. Desde Ferro denunciaron un arbitraje escandaloso y apuntaron contra el cuerpo arbitral encabezado por Lautaro Paletta, de Tandil.

ESCANDALOSO FINAL EN INGENIERO WHITEEl encuentro entre Huracán de Ingeniero White frente a Ferro de General Pico terminó con un escándalo cuando el "Globo" convirtió el quinto gol y los jugadores visitantes fueron a buscar a la cuaterna arbitral Vip Digital Stream https://t.co/uA6PCSzWz7 — Torneo Regional Amateur (@trfa_ok) November 16, 2026

La secuencia de goles había comenzado a los 11 minutos del primer tiempo, con un penal convertido por Leonel Navarro. A los 23, Ferro sufrió la expulsión de Joel Piccinini por doble amonestación. Pese a jugar con diez, consiguió empatar a través de Axel Musarella, a los 45, pero Navarro volvió a adelantar al local apenas dos minutos después.

En el complemento, Walter Linares marcó el 3-1 a los 16 minutos. Cuando la serie todavía favorecía al conjunto pampeano, Iván Agudiak apareció a los 41 para establecer el 4-1 y, en tiempo de descuento, volvió a convertir para sellar el 5-1 definitivo. Así, Huracán consiguió una remontada memorable y jugará la final de la región frente a Racing de Olavarría.

Persecuciones, agresiones y destrozos

El escándalo se desató inmediatamente después del último gol. Los futbolistas de Ferro fueron a buscar a los integrantes de la terna arbitral y comenzaron a perseguirlos por el campo de juego. El árbitro Paletta y el primer asistente, Mauro Echarren, lograron escapar hacia los vestuarios, mientras que el segundo línea, Mauro Cejas, quedó rodeado contra el alambrado y fue agredido, según las crónicas de los medios bahienses.

La situación también dejó a una integrante de la Policía bonaerense con un corte en el cuero cabelludo, por lo que debió recibir asistencia médica. Además, los incidentes continuaron dentro del vestuario visitante: según las denuncias, integrantes de la delegación pampeana provocaron destrozos en las instalaciones de Huracán, con roturas de sillas, butacas, una camilla, un espejo, puertas y duchas.

La gravedad de lo ocurrido derivó en la intervención policial y judicial. Siete futbolistas y un colaborador de Ferro quedaron demorados y pasaron la noche en la comisaría de Ingeniero White. La información fue confirmada por el parte policial y publicada por medios de Bahía Blanca.

Los involucrados fueron acusados de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños e infracción al artículo 10 de la Ley 11.929. En la causa intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado en lo Correccional N.º 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

"Detenidos"Porque tras el bochornoso final entre Ferro de General Pico y Huracán de Ingeniero White 8 jugadores del visitante terminaron en la comisaría. https://t.co/PDnwj8fE6v — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026

Según informó el medio "Ya Te Cuento", los siete jugadores demorados fueron Lucas Leonel Lucero, Néstor Nicolás Trecco, Gonzalo Fausto Soria, Nicolás Camerlinckx, Marcos Darío Quiroz, Esteban Camerlinckx y Joaquín Sequeira. El colaborador identificado fue Pablo Emilio Molina, integrante del cuerpo técnico.

Durante la mañana de este lunes, los ocho integrantes de la delegación debían prestar declaración ante la Fiscalía y cumplir con las actuaciones judiciales correspondientes. El resto del plantel permanecía en un hotel de Bahía Blanca a la espera de poder emprender el regreso a General Pico.

De esta manera, una semifinal que prometía quedar en la historia por la espectacular remontada de Huracán terminó convertida en otro episodio lamentable para el fútbol del interior. El arbitraje, las protestas, la violencia contra los jueces y los destrozos volvieron a ocupar el centro de la escena en el Regional Amateur, una competencia que acumula episodios que exceden largamente lo que sucede dentro de una cancha.