Bomba: Inglaterra le sacó el invicto a España en uno de los mejores partidos del año

El conjunto de Thomas Tuchel le cortó una racha de 43 partidos sin derrotas a su rival y se subió a la cima de su grupo en la Nations League.

Inglaterra consiguió un triunfazo por 3-2 ante España en Madrid, le quitó un invicto de 43 partidos y se quedó con el primer puesto de su grupo en la Nations League. En un encuentro de alto ritmo y con un cierre cargado de tensión, los dirigidos por Thomas Tuchel llegaron a estar tres goles arriba, aunque terminaron sufriendo frente a la reacción del conjunto local.

Desde el comienzo, los británicos mostraron decisión para atacar y generaron peligro en el área rival. Harry Kane tuvo una oportunidad desde afuera que pasó muy cerca del palo derecho, mientras que Anthony Gordon también probó con un remate que fue rechazado. El elenco ibérico respondió con intentos de Mikel Merino y Lamine Yamal , pero le costó encontrar espacios para imponer su juego.

Con el correr de los minutos, el partido se volvió más equilibrado y ambos equipos alternaron aproximaciones. Jude Bellingham estuvo cerca de conectar de cabeza un centro de Kane, mientras que el conjunto español buscó lastimar por las bandas. Sin embargo, cuando el primer tiempo se acercaba al final, una infracción de Pau Cubarsí sobre el delantero inglés dentro del área terminó inclinando el marcador.

El Balón de Oro se hizo cargo de la ejecución y convirtió desde los doce pasos a los 45 minutos. El capitán abrió el marcador con un remate cruzado y permitió que Inglaterra se fuera al descanso en ventaja, después de una primera etapa pareja en la que ninguno había logrado establecer un dominio sostenido.

El comienzo del complemento fue determinante para el desarrollo. Inglaterra encontró espacios y golpeó dos veces en apenas cuatro minutos: primero, Ezri Konsa conectó de cabeza un centro de Declan Rice a los 53; luego, Ben White apareció dentro del área y definió tras una asistencia de Bellingham para establecer el 3-0 a los 57.

España quedó a tiro de un empate increíble

La diferencia parecía difícil de revertir, pero España encontró una oportunidad para volver a meterse en partido. A los 63 minutos, Elliot Anderson cometió una falta sobre Lamine Yamal dentro del área y recibió la tarjeta roja. Mikel Oyarzabal ejecutó el penal a los 65 y descontó con un remate de zurda, cuando todavía quedaba tiempo para buscar una remontada.

Con un hombre más, la selección de Luis de la Fuente se adueñó de la pelota y empezó a acumular situaciones. Inglaterra retrocedió y tuvo dificultades para sostener la presión rival. A los 75 minutos, Nico Williams recibió una asistencia de Yamal después de un contraataque y definió junto al palo izquierdo para dejar el resultado 3-2.

FIN AL INVICTO MÁS LARGO DE LA HISTORIA EN SELECCIONES: ESPAÑA VOLVIÓ A PERDER TRAS 43 PARTIDOS



1) España: 43 PARTIDOS (2024-2026)

2) Italia: 37 PARTIDOS (2018-2021)

3) Argentina: 36 PARTIDOS (2019-2022)



Por la última fecha del Grupo 3 de la Nations… pic.twitter.com/X5aWIFNYFY — Diario Olé (@DiarioOle) November 15, 2026

En el tiempo agregado, la Roja volvió a merodear el empate con nuevas aproximaciones, pero no consiguió concretar la igualdad. El árbitro marcó el final a los 95 minutos y confirmó una victoria de enorme valor para Inglaterra, que no solo se quedó con el primer lugar del grupo, sino que también puso fin a una racha histórica de 43 encuentros sin derrotas de su rival. En la Liga A, Bélgica le ganó 4-1 a Italia, Francia se impuso 2-1 ante Turquía y Croacia superaba por el mismo resultado a República Checa.