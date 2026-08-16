Federal A: dos jugadores fueron expulsados y sus clubes les rescindieron en la misma semana

Huracán Las Heras es uno de los dos clubes involucrados en el tema. Uno de estos futbolistas no sigue.

El Federal A tuvo una semana agitada, más allá de los resultados en la cancha. Las determinaciones de las instituciones tomaron trascendencia, además porque uno es rival actual de Cipo en la zona Campeonato y otro de Deportivo Rincón en la Reválida. Dos clubes importantes como Santamarina de Tandil y Huracán Las Heras decidieron rescindir los contratos de diferentes futbolistas.

Se trata de Matías Labaroni y Alejandro Toledo , quienes protagonizaron incidentes la semana pasada. Las medidas, tomadas con apenas horas de diferencia, encendieron el debate sobre los límites de la conducta dentro del campo de juego y la rigurosidad de las dirigencias a la hora de aplicar sanciones.

El volante de 32 años fue expulsado en el partido que Santamarina disputó ante Germinal de Rawson, un encuentro clave para el conjunto tandilense por mantener la categoría. Labaroni vio la primera amarilla por una infracción en mitad de cancha y, minutos después, recibió la segunda tras un intercambio verbal con el árbitro Luis Martínez . La roja llegó cuando el marcador estaba 1-1 y dejó a Santamarina con diez hombres durante todo el segundo tiempo. Germinal aprovechó la ventaja numérica y lo aplastó 5 a 1.

Apenas 48 horas después de la derrota en Rawson, la dirigencia de Santamarina se reunió con el futbolista al regreso del plantel a los entrenamientos.

"Matías Labaroni"



Porque el jugador de Santamarina se hizo expulsar de manera llamativa en menos de un minuto ante Germinal de Rawson. La situación fue tan extraña que hasta uno de sus propios compañeros fue a recriminarle lo ocurrido.



@NGalavertpic.twitter.com/eY4t2MHbcu — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 13, 2026

Se decidió finalizar el vínculo contractual de común acuerdo y así lo informó la institución tandilense: "El Club Santamarina informa que, de común acuerdo con el jugador Matías Labaroni, se ha rescindido su vínculo contractual con la institución". La decisión se produjo luego de las repercusiones que generó su expulsión y de las críticas recibidas por haber dejado al equipo con un jugador menos durante todo el segundo tiempo de un encuentro que Santamarina necesitaba ganar.

Lejos de guardar silencio, Labaroni se expresó Instagram. En su mensaje reconoció que cometió un error, aunque también manifestó que considera injusta la decisión. "Yo estoy libre de conciencia, mi gente. Di mi vida por Santamarina y lo voy a hacer por cada club que me toque, porque tengo sangre guerrera y ganadora", comenzó escribiendo. Y agregó: "Me duele el alma, la verdad sí. Que tuve un error grave no se los niego, lo reconozco y aprenderé de eso, pero fue injusto".

Uno de los puntos centrales del mensaje de Labaroni fue su explicación sobre lo sucedido con el árbitro Martínez. "Jamás le falté el respeto al árbitro porque desde los 3 años que juego al fútbol y siempre me enseñaron a RESPETAR. Porque eso no puede faltar", sostuvo. Sobre la jugada que terminó con su expulsión, expresó: "Le pido a la gente PERDÓN. Jamás me imaginé que me podían expulsar por pedir una simple falta". El futbolista también recordó que Santamarina fue el club que le permitió conseguir su primer contrato: "Me gané mi primer contrato en el club y siempre agradeceré eso", cerró.

Toledo, afuera de Huracás Las Heras

Mientras tanto, en el oeste argentino, Huracán Las Heras tomaba una determinación similar con Toledo, de 36 años y una de las incorporaciones del Globo para la temporada 2026. El delantero fue separado del plantel tras ser expulsado por un burdo golpe a un rival.

La institución mendocina comunicó la decisión a través de sus canales oficiales: "Desde la Comisión Directiva del Club Huracán Las Heras se ha decidido rescindir el contrato del jugador Alejandro Toledo, a raíz del acto de indisciplina ocurrido durante el partido ante Alvarado". En el comunicado, el club remarcó su "compromiso con el respeto, la disciplina y los valores que representan a Huracán Las Heras".

Toledo había tenido una participación importante durante el torneo, con tres goles convertidos con la camiseta lasherina. Entre sus actuaciones destacadas había convertido de penal en la victoria frente a Deportivo Rincón en Neuquén.

El delantero salió a hablar en La Voz del Estadio, un medio de Mar del Plata y soltó: "Es mentira eso. Yo le dije al presidente que me voy por todo lo que pasó durante el año. Ellos se lavaron las manos para darle importancia a los comentarios de la gente. Yo hablé con el presidente, él quería que me quede, pero después leo otra cosa en las redes sociales".

Además, Toledo tuvo declaraciones contradictorias y hasta insólitas: "No veo donde está la cara de él como para pegarlo. Tuve la mala suerte que la mano toca la cara de él. Son acciones de partido que a uno le saca. El árbitro estaba cobrando todo para ellos. Fue algo de impotencia también. Ellos nunca nos dominaron, creo que si le jugábamos de igual a igual nos íbamos a traer un buen resultado. En el contragolpe ellos quedaban mal parados y la defensa de ellos no era tan fuertes. Yo entré bien, a aguantar, me hicieron faltas y pensé que lo empatábamos. Y el penal no fue penal".

Cabe mencionar que en aquel partido de la fase regular contra Rincón, el club neuquino se sintió perjudicado por el arbitraje, lo hizo público y Huracán estuvo marcado como uno de los más favorecidos por los fallos en esta temporada.

Ambos casos, con sus matices, dejaron un debate abierto, ya que no es la primera vez que este tipo de actos de indisciplina ocurren, pero sí es novedoso que hayan sido echados de sus clubes.