Marley rompió el silencio y aclaró si está del lado de Flor Peña tras el escándalo en Luzu TV

El conductor reapareció y advirtió que está en contacto tanto con la actriz como con el dueño del canal de streaming.

Marley salió a hablar en medio de la polémica que envuelve a Flor Peña y Nico Occhiato tras la salida de la actriz de Luzu TV y dejó en claro que no piensa profundizar el conflicto. Consultado sobre el tema, el conductor aseguró que “todo tiene solución” y consideró que la repercusión mediática fue desmedida. “Es demasiado barullo que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando y estamos todos bien. Está todo bien”, afirmó, buscando bajarle el tono a una disputa que generó múltiples especulaciones en los últimos días.

A pesar de su intento por desdramatizar la situación, Marley reconoció que existen conversaciones para intentar encontrar una salida al conflicto. “ Estamos hablando, pero vamos a ver cómo se resuelve . Con Florencia tengo la mejor relación, con Nico también. Esto es una exageración televisiva”, sostuvo. De esta manera, remarcó que mantiene un vínculo cercano con ambas partes y que no considera que la situación sea tan grave como se refleja en distintos programas.

Cuando le preguntaron directamente de qué lado estaba, el conductor eligió una posición intermedia, aunque dejó una frase que reflejó su cercanía con la actriz. “Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos ”, señaló. Sus palabras fueron interpretadas como un respaldo afectivo hacia la intérprete, con quien compartió proyectos laborales y una amistad de larga data, aunque sin romper puentes con el creador del canal de streaming.

[AHORA] "Marley" se reunirá con "Nico" Occhiato en Miami y "le exigirá" la vuelta de "Flor" Peña a la programación de LUZU, según AMÉRICA: si no acepta, le pedirá que se le pague la totalidad de su contrato. https://t.co/inigNcVzgj pic.twitter.com/r4M155ANJW

Por último, el animador dejó en claro que no tiene intención de seguir alimentando la controversia y cuestionó la magnitud que tomó el tema. “No puedo estar contestando todo el tiempo todas estas boludeces porque, si no, todo se amplifica”, disparó. Mientras tanto, continúan circulando versiones sobre posibles tensiones entre los protagonistas y hasta rumores de un supuesto distanciamiento entre el propio presentador y la ex Casados con Hijos, una versión que ganó fuerza en los últimos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2069582491657056507&partner=&hide_thread=false HABLÓ MARLEY: “SIN FLOR NO HAY SHOW DEL VERANO. LA SEMANA QUE VIENE ME REÚNO CON OCCHIATO”. pic.twitter.com/kW9vbdM5Qw — Real Time (@RealTimeRating) June 24, 2026

Marley aclaró que hay diálogo con todas las partes

En ese contexto, las declaraciones del histórico conductor buscaron transmitir calma en medio de una historia que se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino. Aunque evitó profundizar sobre los detalles de la disputa, insistió en que existe diálogo entre los involucrados y que la situación está lejos de ser irreparable. Por ahora, la expectativa está puesta en cómo evolucionará la relación entre Peña, Occhiato y el resto de los integrantes del proyecto, mientras Marley intenta mantenerse al margen de una controversia que sigue sumando capítulos.