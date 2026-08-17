Una estrella del fútbol inglés podría sumarse a un gigante sudamericano

Una figura que logró ser campeón en la Premier League analiza viajar a Sudamérica para firmar contrato con un nuevo club. De quién se trata.

El fútbol sudamericano ha logrado en los últimos años traer figuras de renombre, reconocidos a nivel mundial como Leandro Paredes a Boca, Thiago Almada y Ángel Correa a River en el último período de pases, Memphis Depay y Jesse Lingard a Corinthians, entre otros nombres rutilantes que llaman la atención. Pra acrecentar ese terrible listado de jugadores, se conoció que una figura en Inglaterra podría estar cerca de cerrar contrato.

Según se dio a conocer, un delantero inglés de jerarquía y que supo liderar el equipo donde marcó un importante hecho en la historia, está siendo seducido por el San Pablo de Brasil para que vista su camiseta. Se trata del histórico delantero Jamie Vardy , quien brilló en el fútbol internacional y consiguió un título de Premier League, más que importante con el Leicester City.

"São Paulo se ha acercado a Jamie Vardy para unirse al club como agente libre! Movida sorpresa por parte del equipo brasileño para tentar a la leyenda del Leicester City. Vardy, evaluando varias opciones con la decisión final sobre su club futuro aún no tomada"; contó el periodista Fabrizio Romano sobre el acercamiento ldel club al jugador de 39 años.

EXCL: São Paulo have approached Jamie Vardy to join the club as free agent!



Surprise move by the Brazilian side to tempt Leicester City legend.



Vardy, assessing several options with final decision on his future club not made yet. pic.twitter.com/7exdS0A4Ja — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

En el debut de Almada, River le ganó a Argentinos Juniors y dejó atrás una mala racha histórica

River se sacó de encima una de las mochilas más pesadas de sus últimos años de historia y pudo cortar la racha de seis derrotas consecutivas por torneos AFA, al imponerse por 2-0 como local ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Monumental, el defensor Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que el enganche Ángel Correa sentenció el triunfo a los 43 minutos del complemento, de penal.

Con el triunfo, el “Millonario” sumó sus primeros puntos en el certamen y alcanzó el anteúltimo lugar de la zona B con tres unidades, mientras que el equipo de Nicolás Diez perdió el puntaje perfecto, pero sigue liderando el grupo con 12 puntos.

Así fue la victoria de River ante Argentinos Juniors

En los primeros 15 minutos, River salió mucho más decidido y rápidamente tuvo una chance clara con Ángel Correa. Al minuto de juego, el delantero encaró, enganchó para sacarse un rival de encima y quedó en posición de remate, pero la pelota se le fue larga justo cuando iba a definir. El equipo de Coudet manejó la pelota desde el arranque y empezó a inclinar la cancha en el Monumental.

Después, River siguió encontrando espacios para lastimar. Freitas recuperó y condujo una contra prometedora, aunque no logró conectar bien con Correa y la jugada terminó en manos del arquero de Argentinos. Más tarde, Angelito recibió solo y armó una buena combinación por izquierda con Almada y Ortega; el centro atrás encontró a Andrada entrando al área, pero no llegó a definir.

Del minuto 15 al 30, el partido bajó un poco la intensidad después del buen arranque de River. Argentinos logró acomodarse mejor, empezó a cortar el ritmo y por momentos el juego se volvió más repartido.

Aun así, el Millonario tuvo otra situación clara a los 27 minutos: Almada ejecutó un tiro libre con precisión y Martínez Quarta ganó de arriba, pero su cabezazo se fue apenas desviado. En ese tramo también aparecieron las primeras amarillas para la visita, con Gutiérrez por protestar y Prieto por una infracción sobre Freitas.

En el cierre del primer tiempo, River volvió a acelerar y encontró el premio. A los 38 minutos, una buena combinación entre Correa y Almada terminó con un rebote en el área, y Gonzalo Montiel apareció como si fuera un delantero para definir y poner el 1-0 en el Monumental.

¡SE TERMINÓ LA SEQUÍA! ¡CACHETE MONTIEL CONVIERTE EL PRIMER GOL DE RIVER EN EL #TorneoClausura VS. ARGENTINOS!



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Después del gol, Thiago Almada fue amonestado por una falta de atrás sobre López Muñoz y el equipo de Coudet se fue al descanso en ventaja, después de una primera parte en la que fue más claro y generó las mejores chances.

River tuvo un arranque complicado en el segundo tiempo. Primero desperdició una contra clara con Correa y Almada, y enseguida Argentinos llegó al empate con López Muñoz, pero el gol fue anulado por offside. Minutos después, el propio López Muñoz quedó mano a mano y su remate dio en el travesaño.

Después, el equipo de Coudet se reacomodó con los cambios y empezó a jugar más replegado, cediéndole la pelota a Argentinos para intentar salir rápido de contra. El Bicho manejó más la posesión, pero River tuvo la más clara con un cabezazo de Otamendi que pegó en el palo tras un córner de Almada.

Sobre el final, Correa encaró y recibió una infracción que Tello primero cobró afuera del área. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro sancionó penal para River. El propio Correa lo cambió por gol y selló el 2-0 en el Monumental.

¡TELLO COBRO PENAL Y CORREA NO PERDONÓ! Ángel Correa y un misil desde los doce pasos para el 2-0 de River ante Argentinos.



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River cerró la noche con un alivio enorme en el Monumental. El 2-0 ante Argentinos Juniors no solo le permitió sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura, sino también cortar una racha de seis derrotas consecutivas por torneos AFA y dejar atrás la sequía goleadora que arrastraba en el certamen.