Revelan la cifra millonaria que le reclama Flor Peña a Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu

La conductora del programa de streaming reclama una suma millonaria por la cual avanza con el abogado Fernando Burlando. Qué le pide a Nico Occhiato , cabeza de Luzu.

La fake news sobre el estado de salud de Jorge Messi , afirmando que había muerto cuando no era verdad, presentada por Florencia Peña y parte de su producción en el programa el Show del Verano que compartía con Marley, desató un escándalo en el streaming Luzu .

Rápidamente, al ver la falta de veracidad de lo expreso en vivo y el tono de la presentadora para presentar semejante noticia, el líder del canal Nicolás Occhiato decidió desvincular a los productores responsables y anunció que Flor tomaría la decisión de dar un paso al costado.

En ese contexto, Peña anunció su salida del canal pero no de buena manera. Es que ahora reclama una cifra millonaria por indemnización. “Pide cumplimiento de contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria. Los famosos PNT que tenía liberado Florencia y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto”, reveló el periodista Pablo Layús.

“Y resarcimiento por daños y perjuicios. Se adjuntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales”, continuó el periodista de Primicias Ya. A su vez, agregó Marina Calabró: “Flor Peña, a través de su representación legal, que es Fernando Burlando, le está reclamando 200 millones de pesos Luzu como resarcimiento”.

A su vez, Layús agregó: “Me dicen que van a juicio esta cifra se eleva mucho más”.

Cuál podría ser el monto

Sobre este tema, el periodista contó: “Los contadores están analizando las cifras definitivas. Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora”.

En ese contexto, soltó: “Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira, su gira teatral también”.

Luego, Marina interpretó el alcance de la situación: “Puede haber un daño emergente, un lucro cesante, perder esponsoreos y laburos. Y eso hay que cuantificarlo también”.