Estallaron las redes: los mejores memes de la bochornosa eliminación de Uruguay en el Mundial

Los usuarios se mofaron de la Celeste y apuntaron directamente contra Marcelo Bielsa, el padre de la derrota del conjunto sudamericano.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 desató una catarata de memes en las redes sociales. La derrota 1-0 frente a España confirmó el adiós prematuro del equipo de Marcelo Bielsa , que llegaba con aspiraciones de pelear mucho más arriba pero terminó protagonizando una de las grandes decepciones del torneo. Los usuarios apuntaron especialmente al nivel colectivo del equipo y a las decisiones del DT argentino.

La campaña celeste estuvo muy lejos de las expectativas. El debut dejó dudas con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita, mientras que el 2-2 ante Cabo Verde encendió las alarmas por los errores defensivos y la falta de respuestas futbolísticas. En ese encuentro, Fernando Muslera quedó en el centro de las críticas por una salida fallida que terminó costándole un gol a Uruguay, en una actuación que ya había generado preocupación entre los hinchas.

Sin embargo, la situación empeoró frente a los ibéricos. Cuando el partido transitaba el primer tiempo, Álex Baena sacó un remate sin demasiada potencia que parecía controlable, pero el golero de Estudiantes calculó mal y la pelota se le escurrió entre las manos antes de ingresar al arco . El blooper terminó siendo decisivo para la derrota y rápidamente se volvió viral. Muchos de los memes más compartidos estuvieron dedicados al arquero, que quedó marcado por dos errores importantes en apenas tres partidos.

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Yo: pic.twitter.com/vlzcvmsU5W — Ale Bertini (@abertini1) June 25, 2026

Los duros cuestionamientos contra Marcelo Bielsa

Las críticas también alcanzaron a Bielsa. El entrenador volvió a quedar bajo la lupa por algunas decisiones que generaron sorpresa tanto en Uruguay como en el resto de Sudamérica. Durante el partido ante el conjunto europeo resolvió reemplazar al guardameta antes del descanso y más tarde sacó del campo a Federico Valverde, la principal figura del equipo, cuando la Celeste todavía necesitaba encontrar el empate para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

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En las redes sociales no tardaron en aparecer referencias a una nueva "bielseada", término que suele utilizarse para describir decisiones arriesgadas o difíciles de entender del técnico rosarino. Muchos usuarios recordaron otros torneos en los que equipos dirigidos por Bielsa quedaron eliminados antes de lo esperado y compararon la actuación de Uruguay con anteriores frustraciones mundialistas del técnico.

Uruguay 2

Mientras algunos memes apuntaron contra el planteo táctico y otros contra los errores individuales, la mayoría reflejó la incredulidad por la eliminación de una selección que contaba con nombres de jerarquía internacional como Valverde, Bentancur, Darwin Núñez, Araújo y De la Cruz. Lo que parecía un grupo accesible terminó convirtiéndose en una pesadilla para la Celeste.

Uruguay 3

Entre bromas, ironías y montajes virales, las redes encontraron material de sobra para reaccionar a la caída uruguaya. El error de Muslera ante España, el antecedente frente a Cabo Verde y las decisiones de Bielsa fueron los temas más repetidos en una noche que dejó a Uruguay afuera del Mundial mucho antes de lo imaginado.

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