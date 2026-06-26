Una nueva bielseada de Marcelo: tras la eliminación de Uruguay, cómo le fue a Bielsa en Mundiales

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 volvió a colocar a Marcelo Bielsa en el centro de la escena. La Celeste llegó al torneo con expectativas elevadas luego de una sólida clasificación sudamericana, pero terminó despidiéndose prematuramente tras empatar 1-1 con Arabia Saudita, igualar 2-2 frente a Cabo Verde y caer 1-0 ante España. El cierre dejó más dudas que certezas y reabrió el debate sobre las decisiones del entrenador rosarino en los grandes torneos.

El último golpe llegó justamente ante el combinado ibérico. La Celeste necesitaba sumar para mantener sus chances, pero volvió a mostrar dificultades ofensivas y terminó pagando caro un error del arquero Fernando Muslera , que derivó en el único gol del encuentro. Sin embargo, buena parte de las críticas apuntaron al DT por algunas determinaciones llamativas durante el partido, entre ellas la salida de Muslera en pleno primer tiempo y la sustitución de Federico Valverde , la principal figura del equipo, en el complemento cuando el resultado todavía estaba abierto.

La actuación del elenco sudamericano en el certamen dejó una sensación amarga. Frente a Arabia Saudita terminó conformándose con un empate tras empezar perdiendo. Contra Cabo Verde volvió a exhibir problemas defensivos y resignó dos puntos en un inesperado 2-2. Ya ante España, la derrota consumó una eliminación temprana para un plantel que contaba con nombres de jerarquía y que aspiraba, al menos, a superar la fase inicial.

Cómo le fue a Bielsa en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

No es la primera vez que una Copa del Mundo deja un sabor amargo para el estratega. Su antecedente más recordado sigue siendo Corea-Japón 2002 al frente de Argentina: aquella selección había sido una de las mejores de las Eliminatorias sudamericanas y llegaba como candidata al título. Sin embargo, quedó eliminada en la primera ronda tras vencer 1-0 a Nigeria, perder 1-0 con Inglaterra y empatar 1-1 frente a Suecia. La temprana despedida fue considerada una de las mayores frustraciones en la historia de la Albiceleste.

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Años después, el entrenador tuvo una experiencia mucho más positiva con Chile en Sudáfrica 2010. Allí, logró clasificar a la Roja a los octavos de final por primera vez en casi medio siglo. El equipo venció a Honduras y Suiza, perdió ajustadamente con España en la fase de grupos y luego cayó 3-0 frente a Brasil en los octavos de final. Más allá de la derrota, aquel torneo sentó las bases de la llamada generación dorada chilena que posteriormente conquistaría dos Copas América.

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Ahora, el Mundial 2026 suma un nuevo capítulo complejo a la trayectoria de Bielsa en la máxima competencia. Su Uruguay mostró pasajes de buen fútbol durante el proceso clasificatorio, pero no logró trasladar ese rendimiento al torneo. La eliminación en grupos, sumada a decisiones tácticas que generaron controversia, alimentó nuevamente la imagen de las llamadas “bielseadas”, una etiqueta que acompaña al entrenador desde hace años.