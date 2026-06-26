Insólita noche de Fernando Muslera en Uruguay: le regaló un gol a España y Bielsa lo sacó

El arquero de Estudiantes no pudo contener un débil tiro de Álex Baena que se convirtió en el primer tanto de los ibéricos.

Fernando Muslera volvió a quedar en el centro de las críticas en el Mundial 2026. El histórico arquero de Uruguay cometió un nuevo error determinante en el duelo ante España por la última fecha del Grupo H y le regaló la apertura del marcador a la selección europea. A los 41 minutos del primer tiempo, una definición débil de Álex Baena terminó convirtiéndose en un gol insólito por una falla de cálculo que sorprendió a propios y extraños en el estadio de Guadalajara.

La jugada parecía no representar ningún peligro para la Celeste. El hombre del Atlético de Madrid sacó un remate de media vuelta dentro del área, sin demasiada potencia y con dirección al cuerpo del arquero. Sin embargo, el golero de Estudiantes de La Plata reaccionó de manera defectuosa: intentó controlar la pelota con las manos, pero el balón se le escurrió, rebotó contra su cuerpo y terminó ingresando lentamente al arco. El error dejó sin respuestas a la defensa uruguaya y desató el festejo español.

Hasta ese momento, el conjunto ibérico ya había sido superior en el desarrollo del encuentro. El equipo dirigido por Luis de la Fuente monopolizaba la posesión y presionaba alto, obligando a la Celeste a retroceder varios metros. La selección sudamericana tenía dificultades para conectar pases y apenas había generado una situación clara, mientras que la Roja dominaba territorialmente aunque sin demasiada profundidad. Lo más extraño fue que, en el complemento, Marcelo Bielsa decidió colocar en su lugar a Sergio Rochet , dejándolo expuesto.

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El blooper de Muslera terminó rompiendo un partido que venía cerrado y reavivó un debate que ya se había instalado días atrás. Es que el arquero de 40 años también había quedado señalado en el empate 2-2 frente a Cabo Verde, un resultado que complicó el panorama uruguayo en la fase de grupos. En aquel encuentro, dos intervenciones fallidas tuvieron incidencia directa en los goles africanos y despertaron cuestionamientos sobre su nivel.

Los fallos de Muslera ante Cabo Verde en el 2-2

Ante el cuadro revelación de la Copa del Mundo, el portero nacido en la Argentina calculó mal una salida aérea en una de las jugadas que derivó en el segundo tanto rival y luego mostró dudas en otra acción dentro del área que había culminado en el 1-0 transitorio, tras un tiro libre. Aunque Uruguay logró rescatar un punto, la actuación del arquero fue uno de los temas más comentados: ocurre que el elenco charrúa, con muy poco, no arrancó de la mejor manera en la cita máxima.