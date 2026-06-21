Un horror: los groseros fallos de Fernando Muslera con Uruguay en los dos goles de Cabo Verde

El arquero de Estudiantes no reaccionó a tiempo en el primer tanto del elenco africano y salió demasiado lejos en el segundo.

Fernando Muslera quedó en el centro de las críticas durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 . El experimentado arquero tuvo responsabilidad directa en los dos goles del conjunto africano, que sorprendió a la Celeste en Miami y complicó un encuentro clave para las aspiraciones de clasificación del equipo de Marcelo Bielsa.

La primera acción polémica llegó a los 20 minutos del primer tiempo. Kevin Pina ejecutó un tiro libre lejano con un remate rasante que atravesó una barrera que se abrió de manera insólita. Federico Viñas y Maximiliano Araújo se corrieron en el momento del disparo, dejando un hueco que aprovechó el mediocampista africano para convertir el primer gol de la historia de su selección en una Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá del error de la barrera, el golero nacido en Argentina tampoco logró reaccionar a tiempo. El disparo ingresó sobre su palo izquierdo y el guardián de los tres palos llegó tarde en su intento por evitar la caída de su meta. El tanto golpeó al elenco charrúa en un momento en el que el partido era equilibrado y no había grandes situaciones de peligro para ninguno de los dos equipos.

¡¡NO NO NO, HAY QUE CERRAR ABSOLUTAMENTE TODO!! ¡KEVIN PINA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE CABO VERDE VS. URUGUAY! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SNJeTMExSk

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2068828720815563131&partner=&hide_thread=false ¡CLARO, MAXI! Araújo estuvo atento al rebote y, de cabeza, marcó el 1-1 de Uruguay vs. Cabo Verde. Sí, 1-1...



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La Celeste consiguió recuperarse antes del descanso gracias a los goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, que dieron vuelta el marcador para irse al entretiempo con ventaja por 2 a 1. Parecía que el equipo de Bielsa había dejado atrás el sobresalto inicial y comenzaba a encaminar una victoria fundamental en la lucha por avanzar de ronda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2068830086938107909&partner=&hide_thread=false ¡¡REACCIÓN ABSOLUTA!! A Agustín Canobbio le bajaron la pelota dentro del área y definió bien para el 2-1 de Uruguay ante Cabo Verde.



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No obstante, el segundo tiempo volvió a exponer las dificultades defensivas del conjunto sudamericano. A los 60 minutos, una mala salida desde el fondo terminó en una de las jugadas más insólitas del encuentro. El hombre de Estudiantes salió lejos de su arco para participar de la construcción, pero quedó a mitad de camino y perdió la pelota en una acción que derivó en el empate de Cabo Verde.

La insólita salida en el segundo gol que aprovechó Cabo Verde

El error fue aprovechado por Hélio Varela, que capturó el balón y definió con el arco prácticamente vacío para establecer el 2 a 2. La jugada desató la frustración de los futbolistas uruguayos y dejó al arquero señalado como uno de los responsables de un resultado que, hasta ese momento, complicaba seriamente a la selección charrúa en el Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2068839576362193053&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE PARTIDO! OLIVERA REGALÓ LA PELOTA Y HÉLIO VARELA MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. URUGUAY.



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Más allá de los fallos individuales, Uruguay tampoco logró imponer condiciones durante largos pasajes del partido. Cabo Verde mostró orden, intensidad y personalidad para jugarle de igual a igual a un rival con mayor jerarquía histórica. Incluso llegó a sostener el empate con relativa comodidad durante varios tramos del complemento.

En una noche inesperadamente complicada para la Celeste, los errores de Muslera se transformaron en uno de los temas centrales de un partido que estuvo lejos de ser el trámite que muchos imaginaban antes del inicio. Los africanos ya habían sorprendido en su debut, cuando le sacaron un 0-0 histórico a España, a priori uno de los candidatos al título.