Prensa española demolió a su Selección por el 0-0 ante Cabo Verde en el Mundial 2026

España no pudo con el rival más débil del grupo en el Mundial 2026. Los medios reflejan la magnitud del papelón de uno de los candidatos mundialistas.

España empató 0-0 con Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 y la reacción de la prensa española fue inmediata, unánime y demoledora. Los principales diarios del país compitieron en adjetivos para describir uno de los peores estrenos de la historia reciente de la Roja en una Copa del Mundo: "petardazo", "desastre", "bajonazo" y "pinchazo estrepitoso" fueron algunos de los términos elegidos para una noche que nadie esperaba.

El equipo de Luis de la Fuente acumuló posesión de balón durante los 90 minutos, pero no encontró la manera de perforar el sistema defensivo del conjunto caboverdiano, considerado el rival más accesible del Grupo E. Ni Lamine Yamal, ni ninguno de los delanteros españoles logró conectar con claridad frente al arco. El resultado dejó a España con un punto en su debut y con la necesidad de ganar sus próximos dos partidos para no comprometer la clasificación a la siguiente ronda.

El diario Marca fue directo al hueso con una sola palabra en su portada: "Bajonazo Mundial" . Sin subtítulo, sin contexto adicional. La palabra lo decía todo. El diario AS , por su parte, eligió "Petardazo" con idéntica contundencia, acompañada de una foto de un jugador español con las manos en la cabeza tras otra ocasión fallida.

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La prensa española y el debut de la Roja: seis medios, una misma condena

El País tituló que España "pincha en su estreno ante Cabo Verde y no pasa del empate", y en la bajada explicó que la selección acumuló posesión pero "no fue capaz de encontrar huecos para desarmar el sistema defensivo del rival". El Mundo fue aún más duro: "Pinchazo estrepitoso de una España sin ideas ante el rival más débil del grupo".

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La Vanguardia optó por un registro más descriptivo pero igualmente crítico: "España se estrella ante Cabo Verde (0-0) en su debut en el Mundial. El equipo de De la Fuente, que tuvo que recurrir a Lamine y Nico, no carburó en ningún momento". El Español cerró el cuadro con el titular más largo pero igual de lapidario: "Desastre ante Cabo Verde: España debuta en el Mundial con un empate (0-0) contra la 'cenicienta' de su grupo".

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El denominador común en los seis medios relevados fue la palabra "cenicienta" para referirse a Cabo Verde, la selección africana que disputaba apenas su segundo Mundial en la historia y que llegó al torneo como la gran sorpresa clasificada del continente. Frente a ese rival, España no encontró respuestas.

Las críticas no fueron solo al resultado, sino al juego. Varios medios señalaron que el equipo no generó ocasiones claras, que la circulación de pelota fue estéril y que los intentos de Lamine Yamal —el jugador más desequilibrante de España— fueron insuficientes para romper el bloque defensivo caboverdiano. La figura del partido, en todo caso, fue el arquero de Cabo Verde, que tuvo una noche inspirada en los pocos remates que debió contener.

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España necesita reaccionar de inmediato. Sus próximos rivales en el Grupo E son rivales de mayor jerarquía que Cabo Verde, lo que convierte el debut de este domingo en Atlanta en una señal de alerta que la prensa ibérica ya no tardó ni una hora en encender.

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