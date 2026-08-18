Insólita situación en el ascenso: el ex jugador al que no dejaron entrar al estadio que lleva su nombre

Tras el descargo del futbolista, el caso generó una gran repercusión en las redes, obligando al club a aclarar lo sucedido.

El futbolista al que no dejaron ingresar al estadio que lleva su nombre.

Una situación insólita se vivió en el Federal A : el ex futbolista Juan Pablo Francia, ídolo de Sportivo Belgrano de San Francisco , quiso ingresar al estadio que lleva su nombre para observar el encuentro ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y, según contó en redes sociales, le cerraron el portón en la cara.

"Hoy me siento un poco triste. No pude ver a la verde. Me cerraron el portón en la cara", fue lo que publicó en su cuenta de Instagram el ex jugador. El posteo generó una fuerte repercusión en redes sociales, con muchos medios compartiendo la historia.

Horas después, tanto Francia como el club emitieron comunicados para explicar la situación y evitar mayor repercusión, manifestando que no hubo un conflicto con la dirigencia, sino que se trato de un malentendido.

¡Insólita situación en Sportivo Belgrano!



Juan Pablo Francia, ídolo del club, denunció que no lo dejaron ingresar al estadio para ver a su equipo.



Lo increíble: ¡la cancha lleva su propio nombre! pic.twitter.com/SGYqSOMYVX — El Inflador (@ElInfladorok) August 18, 2026

La aclaración de Juan Pablo Francia sobre la situación con Sportivo Belgrano

El ex jugador, que se retiró en el club cordobés en 2021, utilizó sus redes sociales para publicar la aclaración sobre la situación: "Buenos días... quiero aclarar lo publicado ayer por las malas interpretaciones que se hicieron... en ningún momento nombré al club o alguien en particular... jamás fue mi intención generar algo así sobre un pequeño malentendido ajeno al club y comisión directiva encabezada por Andrés Barovero, con quien tengo una excelente relación".

Además, cerró el mensaje con un agradecimiento al club: "Sportivo es mi segunda casa y siempre voy a estar agradecido ya que siempre me trató de la mejor manera... mi respeto y cariño por la institución están intactas!".

El comunicado de Sportivo Belgrano

El club emitió un comunicado en sus redes sociales, que comenzó manifestando que se tomaron su tiempo para explicar lo sucedido, a pesar de que ni bien leyeron las diferentes publicaciones, entendieron que no reflejaba lo que realmente había ocurrido.

Con respecto a la explicación, empezaron el mensaje aludiendo a lo publicado por el ex jugador: "La situación fue aclarada por el propio Juan Pablo Francia, quien manifestó personalmente lo sucedido, dejando en claro que no existió ningún tipo de inconveniente ni situación que pudiera afectar el vínculo que lo une con nuestra institución".

Además, señalaron su compromiso con la idolatría de Francia: "Juan Pablo es un ídolo de Sportivo Belgrano, una persona profundamente identificada con nuestros colores y con una historia imborrable dentro del Club. Esta es, y siempre será, su segunda casa".

Por último, el comunicado demostró una molestia del club con las versiones que circularon tras la historia en Instagram del ídolo: "Actuar siempre con responsabilidad, prudencia y respeto, priorizando la verdad y evitando contribuir a la difusión de información que pueda generar confusión o afectar injustamente a las personas y a nuestra institución".

Más allá de la situación con Juan Pablo Francia, Sportivo Belgrano cayó 2-0 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y todavía no pudo sumar victorias en las cuatro primeras fechas de la segunda fase del Federal A. El club se encuentra en la octava posición de la zona A, con dos puntos en cuatro fechas.