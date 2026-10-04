Accidente tremendo en Posadas: una rueda salió despedida y golpeó a un espectador

Un violento accidente durante la primera carrera de la categoría en Posadas terminó con una persona del público herida. El uruguayo Juan Manuel Casella perdió el control de su auto tras un toque de Camilo Trappa . El piloto salió ileso y el argentino recibió una sanción de 10 segundos.

El automovilismo vivió momentos de tensión este domingo en el autódromo Rosamonte de Posadas . Un fuerte accidente durante la primera final del TCR South America terminó con un espectador alcanzado por uno de los neumáticos de contención que salieron despedidos tras el impacto.

El episodio tuvo como protagonistas al uruguayo Juan Manuel Casella y al argentino Camilo Trappa , quienes protagonizaron un contacto mientras disputaban posiciones. La maniobra desestabilizó el vehículo de Casella, que se fue de pista y terminó contra las defensas de neumáticos.

La violencia del choque provocó que una de las gomas utilizadas como protección saliera despedida y alcanzara a un hombre de 53 años que observaba la competencia desde el sector destinado al público.

De acuerdo con la información difundida desde Misiones, el espectador sufrió lesiones en el brazo derecho. Recibió asistencia médica en el autódromo y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Escuela Ramón Madariaga para realizarse estudios por precaución.

Casella, por su parte, logró salir del vehículo sin lesiones de gravedad. La carrera debió ser neutralizada mientras los equipos de seguridad trabajaban en el lugar y retiraban el auto siniestrado.

#TCR | GOLPE DE CASELLA Y SUSTO EN POSADAS El uruguayo se enganchó con Camilo Trappa cuando defendía el sexto puesto en la Carrera 1 del TCR South America. El desvío lo llevó a golpearse, y uno de los neumáticos de contención impactó con un espectador que se encontraba en la zona. El mismo fue evaluado por un equipo médico, que constató que se encontraba bien y no necesitaba traslado. — Campeones (@Campeonesnet) October 4, 2026

La sanción a Camilo Trappa

Los comisarios deportivos analizaron lo sucedido y determinaron que Camilo Trappa fue responsable del contacto que desencadenó el accidente. Por ese motivo, le aplicaron un recargo de 10 segundos.

La penalización modificó considerablemente su resultado: el argentino había cruzado la bandera a cuadros en el quinto lugar, pero cayó hasta la decimosexta posición en la clasificación definitiva.

La competencia correspondió a la octava fecha del campeonato y tuvo como ganador a Néstor “Bebu” Girolami, quien se impuso con su Hyundai. El podio lo completaron Leonel Pernía, segundo, y el brasileño Raphael Reis, tercero.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano por el impactante episodio que encendió las alarmas en el circuito misionero y volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en las competencias automovilísticas.

Cuestionamiento del ambiente

Fueron varios los fanáticos y periodistas que se hicieron eco del hecho y cuestionaron las medidas de seguridad, un tema que en algunos circuitos de los diferentes certámenes genera discordia a nivel país.

"Otra vez, Dios nos demuestra que es fierrero y mira las carreras los domingos. La sacó muy barata el hombre del público que recibió el golpe de la rueda, pudo haber sido muchísimo peor. Párrafo aparte para el autódromo de Posadas que, otra vez, vuelve a mostrar falencias en sus condiciones de seguridad. ¿La CDA no lo inspeccionó antes de correr? ¿Cómo van a estar sueltas esas gomas? Sigan tirando de la cuerda nomás", fue lo que escribió Juan Pablo Otrosky en su cuenta de X, uno de los comunicadores que conoce de automovilismo a nivel país.