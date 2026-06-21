Impresionante: los tres récords que Lionel Messi puede romper ante Austria con la Selección Argentina

El 10 sigue demostrando que está a un altísimo nivel y, de cara al segundo partido, tiene nuevas plusmarcas entre ceja y ceja.

Lionel Messi llega al partido ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un nivel que lo mantiene en el centro de todos los récords históricos del torneo . Tras su hat-trick en el debut ante Argelia, el capitán de la Selección Argentina quedó a un paso de seguir ampliando marcas que ya lo ubican en un lugar único. El encuentro en Dallas aparece como una nueva oportunidad para que el rosarino siga escribiendo capítulos en la historia grande del fútbol. Con 38 años, su vigencia sigue siendo determinante .

El primero de los récords que puede romper está relacionado con la tabla histórica de goleadores de los Mundiales. Leo ya igualó a Miroslav Klose con 16 tantos y, si convierte ante Austria, quedará en soledad como máximo artillero con 17 goles. El impacto de su triplete en el debut lo volvió a posicionar en lo más alto de esa lucha estadística. Cada conquista lo acerca a una marca que parecía inalcanzable hace apenas unos años.

El segundo registro tiene que ver con los partidos ganados en la historia de la Copa del Mundo, donde también comparte el liderazgo con el artillero teutón. Con la victoria ante los africanos, el 10 alcanzó los 16 triunfos mundialistas e igualó al ex Lazio en lo más alto de esa estadística. Un nuevo triunfo ante Austria lo dejaría como único líder con 17 victorias en la historia del torneo. Es otra marca que refleja su prolongada presencia en la elite.

Embed

La increíble marca que puede romper Messi: tantos desde afuera del área

La tercera plusmarca está vinculada a los gritos desde afuera del área, donde el astro rosarino ya alcanzó los cinco tantos, igualando al brasileño Rivelino. El zurdazo convertido ante Argelia lo colocó en esa posición de privilegio dentro de una estadística muy específica del juego. Un nuevo gol de larga distancia lo convertirá en el máximo artillero en soledad en esa categoría. Se trata de una marca que combina precisión, potencia y regularidad.

En ese rubro, los goles del argentino se distribuyen entre distintas ediciones del torneo, con una evolución sostenida a lo largo de su carrera mundialista. Tres de ellos llegaron en Brasil 2014, dos en Qatar 2022 y el restante en el actual Mundial 2026 ante Argelia. Esa continuidad en el tiempo refuerza el peso de su registro en el máximo escenario. Cada Mundial suma un nuevo capítulo a su estadística.

Más allá de los récords puntuales, Messi ya ostenta una colección de marcas que lo posicionan como el futbolista más determinante en la historia de los Mundiales. Es el jugador con más partidos disputados, más minutos jugados y más veces capitán en la competencia, además de ser el único en convertir en todas las instancias de una misma edición. También acumula récords de asistencia, participación directa en goles y premios individuales. Su impacto atraviesa generaciones y torneos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2068519015211745656&partner=&hide_thread=false Lionel Messi, en el entrenamiento de hoy. pic.twitter.com/kkAhXZPVEX — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 21, 2026

El partido ante los del Viejo Continente aparece entonces como una nueva oportunidad dentro de un recorrido que ya es histórico, pero que sigue abierto a nuevas marcas. Cada presentación de la leyenda capitán argentino reescribe estadísticas que parecían definitivas. La expectativa no solo está en el resultado, sino también en lo que pueda seguir sumando a su legado. En el Mundial 2026, Messi no solo juega: también sigue rompiendo récords.