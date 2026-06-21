El enojo de Scaloni cuando le preguntaron por la situación de Lionel Messi: "¿En serio?"

El DT reaccionó cuando fue consultado por el estado anímico del 10 ante las noticias falsas que surgieron la última semana.

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni protagonizó un momento de fastidio durante la conferencia de prensa previa al partido frente a Austria cuando fue consultado por la falsa noticia que circuló en las últimas horas sobre Jorge, padre de Lionel Messi. La pregunta sorprendió al DT, que respondió con evidente incomodidad y buscó rápidamente enfocarse en lo deportivo , en la antesala de un encuentro clave por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

“ ¿Había que arrancar con eso? Estamos bien, estamos bien para afrontar el partido de mañana”, respondió el DT apenas escuchó la consulta. El entrenador evitó profundizar sobre la situación, aunque dejó en claro que el plantel acompañó al astro rosarino durante toda la semana. “Creemos firmemente que el grupo saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones, compartirlas . Eso es lo que todos sentimos. Él también lo siente”, expresó el técnico campeón del mundo.

Más allá de ese episodio, el estratega se concentró en el análisis del compromiso ante el elenco europeo, rival que también llega tras ganar en la primera fecha. El entrenador destacó las virtudes del conjunto europeo y anticipó un duelo exigente para la Albiceleste. “ Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores , que presiona bien. Es un equipo vertical. Ha hecho una gran clasificación. Será un partido complicado”, explicó desde el estadio AT&T de Dallas.

"PREFIERO NO AGREGAR MÁS NADA SOBRE ESO" La respuesta de Lionel Scaloni sobre la situación de Lionel Messi en la previa del segundo partido de la Selección Argentina. #TNTSportsMundial pic.twitter.com/rxYFN4M4R9

El análisis de Lionel Scaloni sobre las sorpresas en el Mundial

El seleccionador también remarcó que la cita ecuménica está mostrando una paridad mayor a la esperada y que ningún equipo tiene garantizado el éxito. “Lo que se está viviendo en el Mundial es que no hay partido fácil. Está un poco jodido por dónde va la Copa del Mundo. Las estadísticas no están siendo las más confiables”, señaló. Además, consideró que los equipos deben adaptarse a distintos contextos de partido y no siempre imponer condiciones con la pelota.

En ese sentido, Scaloni aseguró que la capacidad de adaptación será una de las claves para avanzar en el torneo. “Si hay un rival que está haciendo las cosas mejor, hay que atrincherarse y defender. No podés imponer tu juego. Cuando te hacen eso, el equipo tiene que estar pronto. Si no, se te complica”, sostuvo.

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El deseo que le dejó Lionel Scaloni para MESSI de cara a su cumpleaños número 39.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/1jvtOPL8Yu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 22, 2026

Otro de los temas que abordó fue el sistema de pausas de hidratación implementado en varios partidos de este torneo en Norteamérica. El pujatense cuestionó la cantidad de interrupciones y consideró que alteran el ritmo natural de los encuentros. “Lo de los cuatro tiempos parece irreal. Se hace muy cortado. Nosotros en el entretiempo tenemos tres minutos para hablar con los jugadores”, afirmó, dejando en evidencia su desacuerdo con el formato.

Qué dijo Enzo Fernández sobre el partido ante Austria

Antes de la aparición de Scaloni también habló Enzo Fernández, una de las piezas fundamentales del mediocampo argentino. El volante destacó la confianza que le dio el triunfo ante Argelia y explicó cómo evolucionó su juego desde Qatar 2022 hasta la actualidad. “Cuando llegué a la selección era un niño. Me exigí para mejorar y sumar cosas a mi juego para ser más completo”, comentó el futbolista del Chelsea.

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La palabra de Enzo Fernández en conferencia de prensa pic.twitter.com/C4bF00yoU2 — Diario Olé (@DiarioOle) June 22, 2026

Pensando en Austria, el volante anticipó un partido intenso en la mitad de la cancha y remarcó que Argentina intentará controlar el juego a través de la posesión. “Sabemos que tienen una presión alta y muy buenos jugadores. Trataremos de tener la pelota y buscar los huecos”, señaló. Con el plantel completo y la clasificación a dieciseisavos en juego, la Selección afrontará este lunes un nuevo desafío en su camino por defender la corona mundial.