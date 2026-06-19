Mundial 2026: Pablo Aimar reveló la gran virtud de Lionel Scaloni y palpitó las claves del duelo contra Austria

El ayudante de campo destacó la unión del grupo y elogió a Lionel Messi. La Selección Argentina enfrenta a los europeos el lunes por el Grupo J.

Pablo Aimar , ayudante de campo de Lionel Scaloni, palpitó el duelo de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026 y reveló cuál es, a su entender, la mayor virtud del entrenador campeón del mundo. El partido será este lunes por la segunda fecha del Grupo J.

En una entrevista con la FIFA, el Payasito puso el foco en la consolidación del grupo y en la gestión emocional del plantel. Para Aimar, la capacidad de Scaloni de transmitir seguridad y tranquilidad resulta clave en un torneo de máxima exigencia.

El exfutbolista cordobés describió a Austria como un rival durísimo y físicamente exigente, con una propuesta distinta a la de Argelia, el primer adversario del seleccionado. Anticipó que será un partido "igual de duro" pese a las diferencias entre ambos equipos.

El clima en el plantel es diferente al del arranque del Mundial pasado. Tras el triunfo por 3-0 ante Argelia, Aimar habló de alegría y tranquilidad, aunque aclaró que nunca es total, en un guiño a la caída ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

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El ayudante también elogió a Lionel Messi, autor de los tres goles ante Argelia que lo consolidaron como máximo goleador histórico de los mundiales. Para Aimar, ese rendimiento confirma el nivel de un "deportista superlativo".

Pablo Aimar y el secreto del cuerpo técnico de la Selección Argentina

El cuerpo técnico que encabeza Scaloni —integrado por Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel— funciona como un núcleo basado en la amistad. El asistente lo definió como una cuestión de camaradería, en la que todos se alegran por el bien del otro, incluso pensando en el día en que cada uno siga su propio camino.

Para Aimar, lograr ese clima y sostener la calma del grupo es lo más difícil de conseguir y, a la vez, la mayor fortaleza del ciclo. La gestión de las emociones y el acompañamiento fuera de la cancha aparecen como ejes centrales del trabajo diario.

El ayudante remarcó también la importancia de que los futbolistas disfruten la experiencia mundialista más allá del resultado. Recordó, desde su propia historia como jugador en Japón-Corea 2002, el peso emocional de cantar el himno en una Copa del Mundo y la mezcla de recuerdos felices y tristes que dejan los torneos.

La Albiceleste, que debutó con un contundente 3-0 ante Argelia, volverá a jugar este lunes 22 de junio desde las 14 (hora argentina) frente a Austria. Luego cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania, en el Dallas Stadium, con la chance de dejar encaminada su clasificación a los 16avos de final.