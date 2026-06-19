El gesto del jugador de Qatar que lesionó de gravedad al futbolista de Canadá.

La desafortunada jugada se convirtió en una de las imágenes del día de ayer en el Mundial 2026.

La goleada de Canadá frente a Qatar en el Mundial 2026 , histórica por haber sido la primera victoria de los canadienses en la historia de los mundiales, quedó opacada por un episodio que conmocionó a todo el mundo. El encuentro, disputado en Vancouver, fue escenario de una acción que dejó fuera de la competición al mediocampista Ismaël Koné tras una dura infracción de Assim Madibo , jugador qatarí que terminó expulsado.

El gesto posterior del futbolista de Qatar, quien acudió al vestuario canadiense para pedir disculpas, sumó un elemento humano a una de las imágenes más impactantes del torneo. Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, confirmó en conferencia de prensa que el futbolista lesionado será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas. “Desde el banquillo se oyó el chasquido de la fractura. Todos pudimos oírlo”. El técnico comparó la situación con la lesión de Tajon Buchanan, ocurrida en la Copa América, y subrayó el impacto emocional que generó en el grupo.

La jugada, ocurrida en el minuto 50, se produjo cuando el marcador favorecía a Canadá por 3-0. Assim Madibo, mediocampista de Qatar, cometió una falta sobre Koné que en primera instancia fue sancionada con tarjeta amarilla y luego con tarjeta roja. La imagen fue tan alarmante que la transmisión televisiva evitó reproducir repeticiones, mientras los servicios médicos ingresaron rápidamente y los futbolistas formaron un círculo para proteger la privacidad del jugador afectado. La pierna izquierda de Ismaël Koné se curvó de manera antinatural y el propio futbolista se llevó la mano a la boca al comprender la magnitud de la lesión.

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Madibo se mostró consternado por el desenlace. Tras la expulsión, el jugador qatarí se dirigió a los vestuarios canadienses para disculparse personalmente con Koné. Jesse Marsch reconoció el gesto ante los medios, aunque criticó la reacción del banquillo de Qatar durante la jugada.

Las declaraciones del entrenador de Canadá

El impacto emocional en el grupo canadiense fue inmediato. Varios jugadores rodearon a Koné y mostraron señales de angustia. Tras el retiro en camilla del mediocampista, Nathan Saliba ingresó en su lugar y marcó el cuarto gol para Canadá. Durante la celebración, Saliba formó un número 8 con las manos y tomó la camiseta de su compañero lesionado como homenaje. “Koné es una parte muy importante del corazón de Canadá. No creo que tengamos otro jugador como Ismaël”, remarcó el entrenador Jesse Marsch.

Una vez finalizado el encuentro, el futbolista canadiense Moise Bombito fue uno de los primeros en acudir al hospital para ver cómo se encontraba su compañero, algo que quedó reflejado en la historia que subió a su cuenta de Instagram.

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El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

La jornada, que debía quedar en la historia por la victoria 6-0 de Canadá en la Copa del Mundo, terminó marcada por la preocupación sobre el futuro del mediocampista. Marsch detalló que Koné fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención y que el cuerpo técnico planeaba visitarlo tras la conferencia de prensa. El entrenador combinó la satisfacción por el resultado con un mensaje de advertencia sobre la importancia de cuidar a los futbolistas: “Los grandes momentos no llegan fácilmente y hay que apreciarlos y celebrarlos, pero después tendremos que centrar toda nuestra atención en lo que hará falta para ser verdaderamente grandes en este torneo”.

En el plano deportivo, la expulsión de Madibo dejó a Qatar con nueve jugadores, ya que Homam El-Amin también había visto la tarjeta roja minutos antes. Canadá aprovechó la superioridad numérica y consolidó el marcador con goles de Jonathan David y el propio Saliba. El triunfo posicionó al equipo norteamericano con cuatro puntos, luego de empatar ante Bosnia-Herzegovina en el debut, y lo ubica en condiciones de disputar el liderato del Grupo B.