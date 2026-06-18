El innovador método del Poder Judicial de Neuquén para promover la adopción de un nene de 9 años

Encontró una inusual manera de contarles a las familias interesadas cómo es el menor y cuáles son sus pasatiempos.

El Poder Judicial de la Provincia de Neuquén encontró una manera novedosa e inusual de presentar a un niño de 9 años que está en condiciones de ser adoptado . De esta a las familias que quieran adoptarlo, conocerán de antemano sus gustos y preferencias.

A través de un video confeccionado por inteligencia artificial, el menor cuenta que concurre a la escuela y que cursa el 4° grado de la primaria. Entre sus hobbies se encuentran "crear cosas, hacer carpintería y pintar". Y agrega: "Cuando pinto, me puedo quedar un montón de tiempo concentrado". Entre otros pasatiempos, confesó que está la música, como tocar percusión y crear instrumentos.

Es hincha de River, también le gustan los juegos de Sonic y practicar natación. Si de gastronomía se trata, dijo que su comida preferida son los ñoquis con salsa.

Entre las actividades al aire libre, dijo que le gusta jugar con otros chicos, que también es de hacer picnic, andar en bici y en rollers.

"Soy muy cariñoso y me gusta dar abrazos ", añadió el niño que busca una familia.

Cómo postularse

Informaron que la adopción para él ha sido "una espera prolongada de tres años y el deseo de un niño de poder contar con adultos atentos y sensibles a sus necesidades". La reflexión invita a pensar en la oportunidad para construir vínculos.

Desde el Poder Judicial indicaron que los interesados podrán enviar un mail haciendo referencia al caso "B.L.S. de 9 años" a la casilla [email protected].

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Convocatorias públicas activas

Desde la página del Registro Único de Adopción (RUA) informan que las situaciones como la de este niño están reguladas por la Disposición RUA N° 78/24 (ACUERDO TSJ 6391 PTO.16 31/07/24).

Se informa que la inscripción para estos casos está habilitada de manera independiente a los llamados a inscripción ordinarios. Es importante destacar que la inscripción realizada a través de esta sección será válida únicamente para los casos específicos allí mencionados. Si su disponibilidad adoptiva no es compatible con ellos, el trámite será rechazado. En tal caso, podrá volver a inscribirse en los llamados ordinarios de inscripción (abril, agosto y diciembre).