Neuquén lanzó un llamado urgente de adopción: no hay familias para 14 niños mayores y con discapacidad

El Registro Único de Adopción habilitó un nuevo llamado y lanzó un urgente pedido a nivel nacional para encontrar hogares a grupos de hermanos, entre otros.

El Poder Judicial de Neuquén volvió a abrir la inscripción para familias interesadas en adoptar y, junto con ello, informó sobre una problemática persistente: la falta de postulantes para niñas, niños y adolescentes mayores, especialmente quienes tienen alguna discapacidad o forman parte de grupos de hermanos.

La directora del Registro Único de Adopciones, Gisela Maxwell , explicó que la provincia atraviesa un período clave y que hoy en día hay 14 situaciones activas sin solución familiar.

Desde el 1 al 15 de diciembre se desarrolla el último llamado ordinario previsto por ley. Durante este período, cualquier persona o pareja que se piense como futura familia adoptiva puede ingresar a la página del Poder Judicial para informarse y completar la inscripción. Sin embargo, Maxwell advirtió que esta instancia no cubre todas las necesidades actuales, especialmente las de adolescentes y chicos mayores.

SFP Registro Unico de Adopcion (13).JPG Los hermanitos tienen 7, 10 y 14 años. Sebastian Fariña Petersen

Una convocatoria extraordinaria que busca familias en todo el país

La funcionaria detalló que sigue vigente una convocatoria extraordinaria, abierta de manera permanente, que se dirige no solo a familias de Neuquén, sino a todo el país. Se trata de un mecanismo excepcional al que el Poder Judicial recurre cuando ya no quedan postulantes disponibles dentro del registro local ni de provincias vecinas.

“Estamos hablando de 14 niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, algunos con problemas de salud, otros con discapacidades y dos grupos de hermanos. Todos ellos tienen declarada su adoptabilidad y permanecen alojados en hogares bajo medidas de protección, a la espera de una familia que no aparece”, explicó Maxwell, en declaraciones radiales.

La ausencia de postulantes es un dato estructural. Mientras que el registro neuquino cuenta hoy con unas 90 familias inscriptas, la gran mayoría solo manifiesta disponibilidad para adoptar niños de hasta 3 o 4 años. Eso deja fuera a todos los chicos que integran la convocatoria extraordinaria, cuyas edades superan ampliamente ese rango.

Registro Unico de Adopción Neuquén

Sin respuestas en la región y con un llamado a la Red Federal

Maxwell confirmó que Neuquén ya acudió a los registros de provincias cercanas y también a la Red Federal, que concentra los listados de todas las jurisdicciones argentinas. Aun así, no se encontraron postulantes compatibles.

“Es importante detenerse en la convocatoria extraordinaria porque demuestra que no estamos contando con respuestas dentro del registro ordinario. Estos niños ya transitaron todo el proceso judicial, ya tienen decretada su adoptabilidad, pero todavía no encontramos familias”, remarcó.

En la página del Poder Judicial se habilita una sección específica con fichas informativas, donde se describen las características básicas de cada niño o grupo de hermanos —sin identificar su identidad— para que las familias puedan evaluar si están en condiciones de avanzar.

Registro Unico de Adopción Neuquén

Cómo inscribirse y qué plazos rigen

La inscripción ordinaria se realiza a través del sitio oficial www.ruajusneuquen.gov.ar, dentro del apartado del Registro Único de Adopción. El formulario se completa ingresando el número de DNI, y la documentación requerida se envía en formato PDF los días 16 y 17 de diciembre al correo del organismo, también informado en la página.

Los llamados ordinarios se realizan tres veces por año: abril, agosto y diciembre. Sin embargo, la convocatoria extraordinaria —la que involucra a los 14 niños y adolescentes— se encuentra abierta de manera continua.

Como dato que refleja el escenario actual, Maxwell indicó que desde que se abrió el llamado del 1 de diciembre, menos de 20 familias se anotaron. De ese total, solo una manifestó disponibilidad adoptiva para niños de hasta 11 años, un rango aún menor al que requieren las situaciones pendientes.

La directora del Registro insistió en la importancia de que más familias consideren la adopción de niños mayores, grupos de hermanos y chicos con dificultades de salud. “La convocatoria extraordinaria está pensada justamente para ellos, para que no sigan esperando”, afirmó.