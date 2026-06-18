Pánico y corridas por un tiroteo en el Times Square de Nueva York

Policía neoyorkina arrestó a un sospechoso de los disparos que causaron conmoción en la tarde de este miércoles en pleno centro.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ( NYPD) investiga el tiroteo que provocó pánico entre los transeúntes que circulaban por el Times Square de esa ciudad neurálgica de Estados Unidos.

De acuerdo a la información del NYPD, que coincide con los primeros relatos de testigos, los disparos que se escucharon en ese sector concurrido provocaron pánico entre las multitudes que optaron por dispersarse hacia distintas direcciones. Además, con el rápido accionar de los efectivos, detuvieron a un sospechoso de la balacera y recuperaron un arma de fuego. No se han confirmado heridos en los informes iniciales, y la investigación está en curso.

La información preliminar no da cuenta de que hubiera heridos en el Times Square de Nueva York como consecuencia de los disparos. La Policía local continúa con la investigación.

Según Hindustan Times, el hecho ocurrió minutos después de que finalizara el desfile de celebración de la victoria del equipo de básquet New York Knicks.

Corridas por un tiroteo en el Times Square

Tiroteo a pocos kilómetros de las concentraciones de Argentina

Hace diez días, otro tiroteo en Estados Unidos causó terror, pero en esa oportunidad fue en Kansas, a miles de kilómetros. También preocupó a todos los habitantes del país, como también a aquellos que están de visita con motivo de la Copa del Mundo a tres días del inicio. Es que cerca de la concentración donde entrenaba la Selección argentina para el último amistoso se registró un grave tiroteo que dejó varios heridos.

Hubo un tiroteo en Kansas, precisamente en la avenida Troost y la calle 79 al sur de la ciudad, que dejó nueve heridos. Luego del hecho no se registraron detenciones ni se conoció si se trató de un hecho aislado o sucedió por una situación en específico.

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La concentración de la selección inglesa, ubicada en Swope Soccer Village, está a tan solo ocho kilómetros del lugar donde se registró el hecho que generó preocupación, aunque no lo afectó.

Según dieron a conocer autoridades de Misuri hubo un operativo de seguridad intenso para las selecciones que hacen base en el Mundial. Además de las dos mencionadas anteriormente, también se sumanban Países Bajos y Argelia.