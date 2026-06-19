Escándalo: en pleno Mundial 2026, se confirmó que la figura de una selección va a juicio por violación

El Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso de la estrella del PSG. La denuncia data de 2023 y el capitán marroquí niega los hechos.

El futbolista Achraf Hakimi , capitán de la selección de Marruecos en el Mundial 2026 , será juzgado en Francia por una acusación de violación. La Justicia francesa confirmó la decisión este viernes, mientras el lateral disputa el torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

El Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso que la defensa del jugador del Paris Saint-Germain había presentado contra la orden de procesamiento. Con esa resolución, la causa avanza hacia un juicio oral ante el tribunal penal del departamento de Hauts-de-Seine.

El recorrido judicial lleva años. La fiscalía pidió en 2025 que Hakimi fuera enviado a juicio, una decisión que se ratificó en febrero. El futbolista la apeló en mayo, pero ese intento no prosperó . Todavía no hay fecha confirmada para el inicio del proceso.

formación marruecos

Por qué Achraf Hakimi irá a juicio por violación

La denuncia se remonta a febrero de 2023. Según la presentación, una joven —de 24 años, de acuerdo con medios franceses— acudió a una comisaría de Nogent-sur-Marne para denunciar al defensor, a quien había conocido a través de Instagram. El jugador fue imputado ese mismo año y quedó bajo control judicial.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, fue invitada al domicilio del futbolista en las afueras de París, donde se habría producido la agresión sexual que motivó la denuncia. Hakimi, lesionado por entonces, estaba solo en su casa.

El defensor negó los hechos desde el primer momento y se declara inocente. Tras conocerse el fallo, publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que afronta el proceso con tranquilidad y que podrá, por fin, dar su versión. En 2023, su entorno había llegado a hablar de un intento de extorsión.

Su abogada, Fanny Colin, había anticipado la confirmación y remarcó que su cliente no fue declarado culpable de nada. En la vereda opuesta, Rachel-Flore Pardo, letrada de la parte acusadora, celebró el avance: dijo que la decisión trae "alivio y esperanza" a su clienta tras más de tres años de proceso.

La definición judicial no tiene efecto inmediato sobre la participación de Hakimi en el Mundial 2026. El jugador no fue condenado ni tiene restricciones para ejercer su profesión, por lo que sigue habilitado para jugar con Marruecos mientras la causa continúa su curso.

Marruecos en el Mundial

El capitán marroquí ya disputó el primer partido de su selección en el certamen y se prepara para el segundo compromiso del grupo. Marruecos llega entre las grandes ilusiones del torneo, tras su histórico paso por Qatar 2022, donde fue semifinalista.

Figura del PSG y ex Real Madrid, Hakimi es uno de los laterales más valorados del mundo y una de las caras visibles de esta edición.