La FIFA designó al árbitro para el segundo partido de la Selección argentina en el mundial 2026: quién es

Este viernes se conoció cuál será la terna arbitral para el duelo ante Austria, el segundo del grupo J.

La Selección Argentina tiene árbitro confirmado para el duelo ante Austria por el grupo J del mundial 2026 . Se trata de un colegiado que tendrá su segunda presentación en el certamen ecuménico en toda su carrera deportiva.

Este viernes la FIFA confirmó que Amin Mohamed , nacido en Egipto, será el árbitro principal del partido entre la Scaloneta y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 , pactado para el lunes 22 de junio a partir de las 14 horas (huso argentino). Será acompañado por los asistentes Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha , de su misma nacionalidad.

El árbitro del encuentro tuvo su primer partido en la historia del torneo ante Corea del Sur y República Checa por el grupo A, en esta edición.

Árbitro Argentina Austria

El próximo partido de Argentina en el mundial: los antecedentes del rival

La Selección Argentina ya piensa en su próximo desafío en el Mundial 2026. Tras la goleada por 3 a 0 sobre Argelia en el debut, el campeón vigente buscará encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El segundo partido del equipo de Lionel Scaloni será el lunes 22 de junio, a las 14 (hora de Argentina), frente a Austria, en el AT&T Stadium de Dallas, ubicado en Arlington, Texas.

El cruce llega con un condimento extra. Austria venció 3 a 1 a Jordania en la primera fecha, por lo que ambas selecciones llegarán igualadas en la cima del Grupo J, con tres puntos. El ganador quedará muy cerca de sellar el pasaje.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: rival y antecedentes

El conjunto europeo regresa a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia. Clasificó como líder del Grupo H de las Eliminatorias de la UEFA, por encima de Bosnia, Rumania, Chipre y San Marino.

Austria cuenta con figuras de peso en el fútbol europeo, como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer. El proceso lo conduce el experimentado entrenador alemán Ralf Rangnick.

En su debut en este Mundial 2026, Austria superó 3 a 1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos.

austria portada

Argentina y Austria nunca se enfrentaron en un Mundial. Los únicos antecedentes son dos amistosos: una goleada albiceleste por 5 a 1 en 1980 y un empate 1 a 1 en la previa al Mundial de Italia 1990.

El plantel nacional cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio, a las 23 (hora de Argentina), ante Jordania, también en el AT&T Stadium. Según los resultados previos, ese duelo podría ser decisivo para definir la ubicación final en el Grupo J.

Cómo sigue Argentina luego del grupo

De terminar primero en su zona, Argentina enfrentaría en la siguiente ronda al segundo del Grupo H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si finaliza segundo, el rival sería el líder de ese grupo. En caso de quedar tercero, dependerá de otros resultados.

La logística también juega su partido. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) montó su búnker en Kansas City y prevé mantener allí la concentración durante estos compromisos, con el objetivo de reducir traslados y maximizar la recuperación entre encuentros.

El AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL, será una de las sedes centrales del torneo. Con capacidad para 80.000 espectadores, techo retráctil y climatización integral, albergará nueve partidos del Mundial, entre ellos los dos compromisos de Argentina en la fase de grupos y una semifinal.

Como el resto de los partidos del campeón del mundo, el encuentro ante Austria se podrá ver por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium. La transmisión por la señal pública será la opción gratuita para todo el país.

Tras el gran arranque ante Argelia, la ilusión de un nuevo título crece entre los hinchas. El equipo de Scaloni tiene ahora poco menos de una semana para preparar el segundo paso de su camino mundialista.

El neuquino Darío Herrera debuta en el Mundial 2026: qué partido dirigirá

El neuquino Darío Herrera tendrá su debut en el Mundial 2026 luego de las presentaciones de Facundo Tello (Canadá-Bosnia) y Yael Falcón Pérez (Suecia-Túnez) en representación del arbitraje argentino. Este jueves el árbitro fue confirmado para impartir justicia en la segunda fecha de la fase de grupo.

El árbitro estará acompañado de una terna argentina en el campo de juego en su primera presentación en el certamen ecuménico.

Cuál es el partido que dirigirá Darío Herrera

La FIFA confirmó que el neuquino será el encargado de impartir justicia en el duelo que protagonizarán Bélgica e Irán, programado para próximo 21 de junio por el grupo G. El mismo se disputará desde las 16 en Los Angeles Stadium, escenario que será histórico para el árbitro nacido en Neuquén.

Darío Herrera designación arbitraje Mundial

El mismo estará acompañado por Cristian Navarro y Gabriel Chade, quienes serán sus asistentes de campo. El cuarto árbitro será el japonés Yusuke Araki y tendrá como reserva a Juri Mihara de la misma nacionalidad.