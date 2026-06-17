Deportes La Mañana Argentina La gente salió a festejar la victoria de Argentina en las calles neuquinas

El triunfo en el debut del Mundial 2026 sobre Argelia, con tres goles de Lionel Messi, fue celebrado por cientos de fanáticos en las calles. + Agregar LM Neuquen en







El clima mundialista se siente en las calles. Argentina busca defender el título obtenido en Qatar y la expectativa con cada partido de la selección se nota. Así ocurrió con el debut en el Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3 a 0 a Argelia y los neuquinos salieron a las calles a festejar.

El monumento a San Martín, epicentro de cada festejo deportivo de la capital provincial, reunió a cientos de hinchas argentinos que con camisetas y banderas se reunieron para celebrar el triunfo del martes por la noche.

Con el entusiasmo que generó Lionel Messi con sus tres goles y siendo Argentina la campeona defensora, las ilusiones están intactas.